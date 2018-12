Possibili nuove eruzioni

Dopo che le immagini di Catania e provincia sono rimbalzate sui social e in tv per tutta la giornata di ieri la paura è tanta. L’attività dell’Etna fa paura soprattutto a chi vive a un passo dal vulcano e che ora vive con ansia la sua attività. C’è però questa mattina una buona notizia: dopo la notizia che glisarebbero 600, questa mattina SkyTg24 ha rivelato che in realtà il numero si aggira intorno aiQuesta notte c’è stata ancora qualche scossa, di entità decisamente minore, ma il fenomeno che sta vivendo l’Etna ora è da tenere sotto osservazione., professore di vulcanologia all’Università di Pisa, ha spiegato all’Adnkronos che sono possibili “dinamiche ulteriori con“. “Se ciò si verificasse avremmo unacon avanzamenti del“. L’attività del vulcano è da tenere sotto osservazione ora più che mai, quindi: “L’Etna è caratterizzato da uno spostamento verso il mare del lato orientale che è la causa della rottura della faglia e quindi del terremoto. Fintanto che sono in corso questi movimenti non siamo fuori dalla possibilità che si verifichino ulteriori scosse di terremoto. Si tratta di una eventualità che al momento non può essere esclusa“.