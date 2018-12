Lo stabilimento sembra destinato a chiudere

Il grande sconcerto dei lavoratori

Natale dal sapore amaro per i dipendenti dell’industria, l’azienda. Neanche due ore dopo aver ricevuto il classico cesto natalizio, i lavoratori hanno avuto la brutta doccia fredda. Lo spiacevole episodio è successo lo scorso 18 dicembre nella sede di Marnate, piccolo paese a pochi chilometri da Busto Arsizio in provincia diL’azienda canadese HPS opera nel settore della manifattura ed è specializzata nella produzione di. Ha stabilimenti sparsi in giro per il mondo: Toronto, Messico e Usa. Dal 2014 la multinazionale è proprietaria di quella che un tempo si chiamavaTrasformatori, e ancora prima Elettromeccanica Marnatese. Seppure con nomi e proprietà diverse, si tratta di uno stabilimento storico che vanta oltre 30 anni di attività. Purtroppo entro marzo del prossimo anno l’i battenti, a dare la brutta notizia ai lavoratori è stato il proprietario della multinazionale Bill Hammond. Arrivato direttamente dal Canada, Hammond è rimasto giusto il tempo di fare la sua comunicazione, poi senza troppe remore e non ammettendo repliche è tornato in patria.A quanto detto ai microfoni della testata locale Varese News da Renzo Mantegazza, capo reparto di Hps, l’annuncio è stato un fulmine a ciel sereno; non molto tempo fa l’azienda ha fatto addirittura degli investimenti in quello stabilimento: “Sono stati fatti lavori di ristrutturazione, riverniciatura e rinnovati gli uffici, anche per quello siamo rimasti sbigottiti”. Parlando a nome di tutti i lavoratori dello stabilimento dice “noi adesso stiamo cercando di lottare in tutti i modi possibili e immaginabili”.Nessuno in azienda aveva sentore della chiusura, anzi.per il 2019. Inoltre nelle scorse settimane girava voce che i rappresentanti sindacali dell’HPS avrebbero dovuto incontrare i dirigenti per discutere di un nuovo contratto. Visto il cambio di direzione repentino, ora i sindacalisti dovranno negoziare con la società la nuova situazione aziendale. Essendo nel pieno delle festività natalizie, ogni trattativa è ormai rinviata a dopo il 6 Gennaio e nel frattempo ai dipendenti non resta che rimanere aggrappati alla speranza.Foto in evidenza: Varese News