Ex parroco nasconde 2,4 milioni di donazioni in Svizzera

L’intenzione del prete

L’accusa dell’ex parroco

Fonte la Stampa Fonte la Stampa

La denuncia e la sorte dell’uomo

Ammonta a 2,4 milioni ilsegreto appartenente, pare, all’delladi Dio di. La maestosa chiesa in questione si affaccia sul Po davanti a piazza Vittorio Veneto. Il prete don Alessandro Menzio, in pensione dal 2016, sarebbe riuscito a nascondere alla Chiesa e allo Stato moltissime donazioni dei fedeli su un conto corrente di unaintestato a lui. Donazioni che per oltre vent’anni sono state versate con devozione alla parrocchia, per scopi comunitari, beneficienza e usi consueti.L’, pare, era di tenerela somma di denaro destinata alla chiesa monumentale di, nel rispetto del diritto canonico che una volta permetteva l’operazione. Viene da chiedersi perché il prete sia arrivato a tanto? Non è forse curioso che l’uomo non abbia usufruito affatto di una simile ricchezza? Il gesto del sacerdote ha sconvolto tutti i fedeli che lo descrivono come un uomo umile e nonostante i difetti apprezzato e conosciuto da tutti. Per la chiesa, in cui ha trascorso gran parte della sua vita inizialmente come vice parroco e dal 1984 come reggente avrebbe sempre dato tutto.Il sacerdote è statodi, ma prima di andare in pensione pare abbia fatto rientrare in Italia l’intero capitale. Le indagini sono partite proprio per lo strano movimento di denaro tra il conto corrente svizzero e italiano. L’uomo prima di andare in pensione e quindi affidare le sue cariche al nuovo arrivato, transitando questa grossa somma di denaro ha allertato i sospetti delle Fiamme Gialle. Insieme a lui sarebbe indagato il fratello, coinvolto perché a conoscenza dei fatti non ha denunciato il reato.In seguito alla riforma dell’appropriazione indebita, la chiesa della Gran Madre pare abbia dovuto sporgere querela al sacerdote. L’accusato è stato quindidalla chiesa dove per anni aveva celebrato messe e matrimoni, la stessa alla quale per vent’anni aveva nascosto illegalmente troppi soldi. Le indagini sono state chiuse alcune settimane fa. Ora la somma di denaro è stata restituita al fondo della parrocchia e spetta alla Procura decidere le sorti dell’ex parroco.