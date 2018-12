Le gemelle unite in tutto, anche nella speranza di poter sposare lo stesso uomo

La vita di due gemelle identiche, in tutto

Anna e Lucy Decinque sfoggiano la loro identica somiglianza. Immagine: Profilo Facebook

L’appello in tv e sui social

La storia delle due, Anna e Lucy Decinque, ha dell’incredibile. Le due sorelle, infatti, oltre a condividere ogni quotidiana attività, il cibo, il numero di cellulare e persino il letto, sono fidanzate da 6 anni con la stessa persona,. Giunte al raggiungimento dei 30 anni, dopo aver coronato nel 2017 il sogno della convivenza acon il fidanzato, le due gemelle hanno deciso dilo stesso uomo. La loro battaglia, infatti, nasce dall’assoluto divieto in Australia della poligamia, sancito dall’La storia di Anna e Lucy era già stata resa nota al pubblico, in passato, dopo la loro partecipazione ad un programma giapponese che le aveva dichiarate le gemelle piùal mondo. Per ricevere questo riconoscimento, però, le due sorelle hanno ammesso di aver investito più di 150mila euro inaffinché ogni minima differenza venisse cancellata.La loro, però, non si limita all’aspetto estetico ma si estende ad ogni ambito della loro vita, dichiarando persino: “Se io rimanessi, Lucy dovrebbe avere una gravidanza nello stesso momento, perché i nostri corpi hanno bisogno di sentirsi uguali“.L’ultimo loro traguardo, quello del, sembra più difficile da ottenere. In questo caso le due gemelle devono avere a che fare con la, intransigente in fatto di matrimonio e. Per proporre il loro problema hanno partecipato a una trasmissione televisiva australiana chiamata Hughesy, We Have a problem. Durante la puntata hanno potuto pronunciare un appello, il cui spezzone, in anteprima, è stato pubblicato sul loro profilo, convinte di poter contare sull’del pubblico e dei followers nella ricerca di una soluzione al problema. La vicenda è stata presa davvero seriamente dalle due sorelle, che hanno affermato: “Supereremo ogni ostacolo: è la nostra battaglia. Con l’amore vinceremo“.