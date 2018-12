Morto un altro Marzotto: addio Umberto

Il decesso dopo la perdita di Pietro Marzotto ad aprile

La storia d’amore con Marta Vacondio

Si è spento all’età di 92 anni l’ex marito di Marta Marzotto , deceduta nel luglio del 2016. Parliamo di, uno dei pilastri dell’tra le più rinomate d’Italia.Il suo cognome e la sua fama l’hanno sempre preceduto: parliamo diche questa sera, all’età di 92 anni, è passato a miglior vita. Insieme alla notizia della morte si apprende anche la notizia della suada anni infatti il figlio del Conte soffrire di unache, a lungo andare, lo ha ucciso.In tanti fanno notare come la sua morte sopraggiungo ad appena pochi mesi dall’ancora più noto fratello Pietro, deceduto ad aprile scorso. Ancor più noto Pietro perché fu lui il vero imprenditore che diede la scossa al mercato dell’azienda tessile di famiglia, un simbolo della tradizione vicentina. Pietro fu di fatto presidente dellaper ben 16 anni. Insieme aera uno dei 3 figli del Conte. Umberto Marzotto, come informano i familiari, è morto nella sua dimora di Lugano. Tuttavia, per chi vorrà salutarlo un ultima volta,dove il 2 gennaio avrà luogo la suaTanti ricorderanno Umberto Marzotto per la suacon Marta Marzotto, da giovane Vacondio, come dicevamo morta nel 2016. I due erano genitori di 5 figli, tra cuiMarzotto, erededell’azienda. “É stato per certi versi un imprenditore veneto fuori dagli schemi – ha chiosa proprio Matteo Marzotto ai microfoni dell’Ansa, ricordando il padre da poco deceduto – Ha sempre preferito evitare i riflettori. Oggi lo si sarebbe definito un ‘marzianò. Aveva una sua idea precisa dell’essere imprenditore. Per me è stato un grande esempio“.