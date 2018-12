Alcune fotografie scattate in provincia di Catania all’indomani dalla forte scossa di terremoto del 26 dicembre. Foto/Ansa Alcune fotografie scattate in provincia di Catania all’indomani dalla forte scossa di terremoto del 26 dicembre. Foto/Ansa

Terremoto a Catania: dichiarato lo Stato d’Emergenza





Il Governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto



— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 28 dicembre 2018

Stato d’emergenza in 9 comuni e 10 milioni stanziati

Come aveva già anche preannunciatoieri sera, oggi intorno alle 19 si è riunito ilper dichiarare lo stato di emergenza in Sicilia, nei 9 comuni colpiti dal terremoto delErano le 3.19 della notte di Santo Stefano, il, quando parte dellasi sveglia all’improvviso scossa dal terremoto, con la terra tremante sotto i piedi. Il sisma di magnitudo 4.8, dovuto all’intensa attività di questi giorni dell’Etna, fortunatamente non ha mietuto vittime. Tantissimo lo spavento come tantissimi sono stati i. Fortunatamente però, solamentedi fronte alle 600 persone invece sfollate. “Domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza” aveva detto ieri sera il primo ministro Conte ai giornalisti.Questa sera, come previsto, ilsi è riunito e ha deliberato lo stato d’emergenza per imaggiormente colpiti dal terremoto del 26 dicembre. Nello specifico lo stato d’emergenza riguarda:, tutti comuni in provincia di Catania. Ciò ha subito comportato lo stanziamento di ben 10 milioni per riportare le attività di soccorso. “Vicini concretamente. Il governo ha dato risposta immediata per Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto“.