Ivan Cottini si racconta: dal calendario con la figlia alla sclerosi multipla

12 scatti per un calendario con Viola

Uno scatto sott’acqua

Tutto per Viola

La malattia

La danza

Sono passati 7 anni da quandoha scoperto di avere la. Da quel momento ha scoperto la danza, la televisione e ha anche realizzato un calendario, a scopo benefico, insieme con la figlia Viola. Ivan ha raccontato a noi di The Social Post come è nato il suo ultimo progetto e ci ha aperto la porta sulla sua vita, come sono cambiate le cose dopo aver scoperto di essere malato., questo il titolo del calendario, che è anche una raccolta benefica , racconta in 13 scatti la vita di Ivan. Accanto a lui, per la prima volta nelle vesti di fotomodella, la piccola Viola, sua figlia. Per lui un ritorno alle origini visto che prima di ammalarsi lavorava come fotomodello. “Un mio amico di San Marino ha insistito veramente tanto per questo progetto di creare una scuola per bambini disabili in Etiopia che mi ha dato carta bianca e io“. Così è nato il calendario del 2019: “è come se io raccontassi unaa mia figlia“.Lo scenario da favola del calendario ha anche dato ad Ivan una possibilità che la sclerosi sembrava avergli portato via in modo definitivo: “Grazie a questo calendario ho anche realizzato il. La malattia e il destino mi hanno impedito di fare una cosa così semplice“. Così si è immerso in piscina e l’acqua gli ha permesso di stare in piedi. Uno scatto però molto pericoloso per lui: “Non avevo l’idoneità dei medici: con tutti i farmaci che prendo, le aritmie, i problemi cardiaci, andare sott’acqua e sottopormi a un tale sforzo… Me l’avevano sconsigliato“. La vita di Ivan, molto impegnato tra le terapie, non gli concede di passare così tanto tempo con la figlia. Questo progetto invece gli ha concesso ore insieme alla piccola Viola: “Non mi ero mai goduto così tanto mia figlia dalla mattina alla sera. Ed è stato veramente bello“.Il desiderio di avere Viola è stato così forte che pur di averla Ivan ha interrotto le terapie. “Io Viola la volevo talmente tanto, però il tempo passava e i farmaci che prendevo mi impedivano di adempiere ai miei doveri coniugali. Così, senza chiedere niente ai medici, ho smesso i farmaci e finalmente, dopo qualche mese, è rimasta incinta“. Naturalmente la decisione di sospendere immediatamente i farmaci ha avuto delle conseguenze: ““.La sclerosi multipla è arrivata improvvisamente. Una mattina, alzandosi dal letto, si accorge che qualcosa non va, ma non ci dà peso: “Facevo una vita molto sregolata“, ma a sera le cose non erano migliorate, anzi. “Non riuscivo a stare in piedi e l’allarmismo è salito“. Dopo poco arriva la diagnosi:. Da quel momento comincia un anno difficilissimo, Ivan era diventato magrissimo, non parlava con nessuno. Poi a un certo punto tutto cambia: “Non sono pronto a 28, 27 anni a fare il malato, mi rimbocco le maniche e ricomincio a sognare“. Il cambiamento è arrivato improvvisamente, forse grazie “all’ennesimo pianto di mia madre“.Poi è arrivata la danza. Prima della malattia, Ivan non aveva mai ballato “ero uno di quelli che sta nelle discoteche dritto come un attaccapanni“. Poi anche questa volta, tutto è cambiato in un attimo: “A una serata di beneficenza c’erano due ballerine che mi ballavano attorno e io ho pensato ‘sembra che facciano la veglia al morto. Provate a inserirmi anche a me’ e da lì mi si è aperto un mondo“. Poi gli allenamenti, la fama e anche la tv. “Ad Amici (il programma di Maria De Filippi, ndr.) spiego che la danza è l’unica cosa che riesce a farmi pendere a calci in c**o la malattia“.