Bobby: il coraggioso bambino che si è rifiutato di morire

Picchiato dallo zio, Bobby rischia di morire

Bobby in ospedale con mamma e papà. Credits: Daily Mail Bobby in ospedale con mamma e papà. Credits: Daily Mail

Il risveglio e la respirazione autonoma

Il battesimo di Bobby. Credits: Daily Mail Il battesimo di Bobby. Credits: Daily Mail

Bobby e la sorella Olive. Credits: Daily Mail Bobby e la sorella Olive. Credits: Daily Mail

L’uomo che ha picchiato Bobby. Credits: Daily Mail L’uomo che ha picchiato Bobby. Credits: Daily Mail

è un bambino australiano, di. A soli 7 mesi è stato vittima di una violenza così brutale da lasciarlo con. I medici non potevano prevedere quello che poi è accaduto. Quando i genitori hanno accettato di staccare la spina, giunto il momento, il piccolo Bobby ha respirato da solo,, contro ogni previsione medica, la morte.Barry ed Elise Webber avevano deciso di partire per la luna di miele, affidando il loro piccolo Bobby di 7 mesi alle cure dello. Mai la coppia avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe successo di lì a poco., compagno della zia del piccolo Bobby, ha brutalmenteil bambino causandogli gravissimi danni al corpo e al cervello.Per i medici le condizioni del bambino erano così gravi da non poter sperare in un suo recupero, anzi, i dottori dissero ai genitori che era giunto il momento di pensare di staccarlo dai macchinari. Il mondo di Barry ed Elise era crollato, la coppia decise di staccare la spina, ma quando i medici eseguirono l’operazione, qualcosa di miracoloso riaccese le loro speranze.Bobby il, così è stato rinominato il piccolo eroe. Una volta staccata la spina e liberato il suo corpo dai tubicini, i medici e i genitori rimasero senza parole quando videro che il bambino era in grado di. A distanza di 4 anni Bobby ha recuperato alcune funzioni, ma i danni sono stati tanti. Nonostante tutto i genitori cercano di fargli vivere una vita più normale possibile con estremi sacrifici.I danni cerebrali e spinali purtroppo persistono; Elise ha raccontato di come il piccolo cerchi sempre il lato positivo, come lei stessa ha raccontato al Daily Mail, ad esempio Bobby ci vede da un occhio solo, ma con l’altro si diverte da matti a guardare i suoi programmi preferiti. Bobby è un bambino, pieno di energia e che ama stare con gli altri.Nel 2014 Andrew Nolan era il compagno della zia del piccolo Bobby, non disse mai cosa lo spinse a quelle follisul bambino. La sua sfrenata violenza causò al piccolo lesioni gravissime alle ossa del cranio, ad un occhio e alla colonna vertebrale. I medici trovarono sul piccolo segni di morsi su tutto il corpo e lesioni ai genitali. Nolan è stato riconosciuto colpevole e condannato a 8 anni di reclusione, ai quali ne sono stati aggiunti 3 in appello.