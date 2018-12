Vince al Totocalcio ma se ne accorge troppo tardi: dopo 13 anni incassa i soldi

La vincita al Totocalcio di cui non si era accorto

Questa storia un po’ bizzarra è accaduta ad unche nel 2005 aveva giocato una schedina del, ma si era accorto. Andato aquanto gli spettava, venneperchè si era reso conto della sua vittoria. L’uomo ha così intrapreso una lunga, al termine della quale lagli ha dato ragione e ha potuto incassare quanto gli spettava.La vicenda di questo scommettitore è stata raccontata dal Giornale di Sicilia. Nel, soloaver vinto,i primi 9 risultati su una schedina del Totocalcio, detto nel gergo dei giocatori, questo signore palermitano si era recato a riscuotere i soldi che gli spettavano per la vincita.Purtroppo, queigli furonocon la motivazione che era, si sarebbe dovuto recare tempestivamente a ritirarli. Dopo questa brutta sorpresa, l’uomo peròe si è rivolto a due avvocati per recuperare i soldi della sua vittoria.I due avvocati, Licia Tavormina e Alessandro Palmigiano, hanno intrapreso insieme a lui unaduratae che si è protratta fino a qualche giorno fa, con laPochi giorni fa e, la Cassazione ha stabilito che lo scommettitore ha ragione, quindi l’uomo adesso riceverà non solo ial Totocalcio di 13 anni fa, ma anche, quindi in totale incasserà 80mila euro.Ora che la sua battaglia legale per ricevere quanto gli spettava si è conclusa, questo sommettitore palermitano potrà finalmente godersi i soldi della sua vincita.