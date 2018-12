Mara Venier riabbraccia Giampiero Galeazzi sulla sedia a rotelle

Il ritorno di Bisteccone

Giampiero Galeazzi e Mara Venier a Domenica In Giampiero Galeazzi e Mara Venier a Domenica In

L’affetto di sempre

Mara Venier abbraccia Galeazzi Mara Venier abbraccia Galeazzi

Un incontro che ha commosso il pubblico di, quello trae il suo collega di un tempo, il telecronistaLo sportivo, un tempo campione di canottaggio, oggi è sulla sedia a rotelle, provato da una difficile malattia, stando ad alcune fonti si tratterebbe diNato a Roma, nel 1946, tifoso della Lazio, Galeazzi ha cominciato la sua carriera di telecronista sportivo in radio raccontando dello sport che ha praticato per anni. Poi è arrivato l’esordio in tv, dove ha condotto programmi sportivi di successo, comeDal 1994 al 1999 Mara e Giampiero sono stati compagni di ventura, proprio nello studio della sua nuova Domenica In . Fu proprio lei a ribattezzarloE oggi a distanza di circa 20 anni la coppia si riforma: la Venier lo ha voluto accanto per l’ultima puntata del 2018 a Domenica In. L’emozione per Mara, quando Galeazzi ha fatto il suo ingresso in studio, sulla sua sedia a rotelle è stata incontenibile. “Vado da Bisteccone mio!” ha detto la conduttrice. Lui, provato dalla patologia, ma con la grinta di sempre, non ha potuto fare a meno di ricordare“Mi fai emozionare… Le nostre domeniche, la nostra sigla… Ti sei cambiata i tacchi, però. Il dodici era un po’ alto” e poi ha aggiunto: “Sei sempre la numero uno“.Anche sono trascorsi ben 2 decenni dalla loro, l’affetto di Mara Venier nei confronti del suo Bisteccone è rimasto immutato. “Ti voglio un bene da morire, sono felice che tu sia qui con me” gli ha sussurrato la conduttrice.E quando comincia lo spazio dedicato all’ oroscopo del 2019 , la Venier ha voluto che Giampiero fosse presente lì accanto a lei. Commentando le previsioni del Toro, il suo segno zodiacale Galeazzi ha affermato: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca da fare bene gli ultimi 50 metri“. A quel punto Mara ha ribattuto: “500 metri sono pochi, ne devi fare ancora tanti“.