Padova: rimosso un tumore dal cuore senza aprire il torace

Un’intera equipe di medici per risolvere il problema

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

La nuova tecnica

Le prospettive future

Anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto sottolineare l’eccezionalità dell’intervento (immagine: facebook/zaiaufficiale) Anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto sottolineare l’eccezionalità dell’intervento (immagine: facebook/zaiaufficiale)

All’ospedale diè stato eseguito un intervento rivoluzionario che ha permesso la rimozione di undal, senza aprire la cassa toracica. Il paziente, 77 anni, era affetto da numerose patologie. Un esame precedente, tramite ecografia prima e TAC addominale in seguito, aveva messo un luce la presenza di undestro esteso fino al cuore. Per di più, l’uomo aveva già subito intervento di triplice by-pass aorto-coronarico. Per tutti questi motivi, le tecniche che solitamente vengono adottate in casi simili non erano proponibili. La normale procedura, infatti, prevede l’asportazione del rene coinvolto dal tumore attraverso l’apertura dell’addome e la rimozione del secondo tumore dal cuore attraverso l’. L’equipe di chirurghi ha così optato per un approccio meno invasivo, chiamato AngioVAC.I medici hanno dapprima studiato il caso. Coordinati dal professor, hanno capito che poteva esserci un unico modo per non compromettere la situazione clinica di un paziente già molto debilitato. “La storia di questo paziente ha imposto di cercare unaall’intervento classico – spiegano nel comunicato stampa dell’Azienda ospedaliera di Padova – così è stata messa in piedi ladi cardiochirurghi, urologi e chirurghi epatobiliari, coadiuvati da cardioanestesisti e personale sanitario per realizzare il delicato intervento,. È stato optato per l’approccio innovativo microinvasivo con sistema AngioVAC e entrando nel vivo dell’intervento i professionisti si sono susseguiti per specialità, alternandosi al tavolo operatorio come in una staffetta”.L’intervento ha richiestoed è stato incentrato sull’inserimento di una specialeattraverso una vena del collo. “Ha permesso come un’aspirapolvere l’aspirazione ad alto flusso del tumore. Il sangue aspirato dall’interno del cuore durante l’intervento chirurgico è stato filtrato e re-immesso nel circolo arterioso attraverso un’altra cannula posta all’altezza dell’arteria femorale”. I medici sottolineano ladi questo approccio, che per la prima volta al mondo ha consentito la rimozione della massa tumorale senza intervenire materialmente a livello della cassa toracica: “, la particolare configurazione artero-venosa del sistema AngioVAC in modalità ECMO non solo ha permesso l’aspirazione della massa dal cuore ma ha garantito la stabilizzazione del paziente durante tutte le fasi dell’intervento chirurgico”.Dunque un’altra notizia estremamente positiva, dopo quella recente in merito alla rimozione del cancro alla prostata . In futuro questa tecnica potrebbe essere estesa anche ad altri casi, considerando la sua natura poco invasiva rispetto agli interventi tradizionali. Va però detto che l’operazione è stata realizzata da, con un notevole dispendio di energie e di costi. Interventi di tale complessità sono pensabili solo in strutture altamente specializzate, nelle quali il personale sia in grado di operare contemporaneamente in campi diversi.È anche per questa ragione che il Presidente della Regione Veneto,, ha voluto sottolineare l’eccezionalità della nuova tecnica. “La prima mondiale – ha dichiarato attraverso un comunicato stampa- portata a compimento con successo da una task force di chirurghi dell’Azienda Ospedaliera di Padova chiude nel migliore dei modie costituisce un viatico di progresso scientifico non solo per il 2019, ma per gli anni a venire”.