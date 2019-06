C’è pericolo di reiterazione del reato e lo stesso colpevole lo ammette, per cui Giacomo Oldrati resta in carcere, dopo aver picchiato e sequestrato la sua compagna in casa sua, a Milano, per 3 giorni, al punto che lo scorso 4 giugno la donna, una 26enne, approfittando di un attimo di distrazione del suo aguzzino, per sfuggirgli si è lanciata dalla finestra provocandosi fratture multiple e una prognosi di 40 giorni. Il gip Ilaria De Magistris ha dunque deciso che l’uomo, accusato di sequestro di persona e lesioni gravissime, resta in carcere.

Oldrati è affetto da problemi psichici

Il 40enne che si è reso colpevole di violenze e maltrattamenti sulla sua compagna di 26 anni si chiama Giacomo Oldrati ed era già noto alle autorità perché nel 2012 aveva sequestrato, picchiato e violentato 4 donne, tra cui la sua fidanzata di allora, dopo avergli somministrato un cocktail con effetti allucinogeni ottenuto sbriciolando pezzi di corallo.

L’uomo era stato arrestato con le accuse di lesioni personali, sequestro di persona, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, violenza privata e tentato omicidio e assolto nel 2018 perché giudicato incapace di intendere e di volere a causa di un gravi problemi psichici, in particolare il disturbo bipolare, di cui è affetto. Una delle vittime di quel terribile episodio di violenza ha reagito alla notizia di questo nuovo sequestro commentandolo a Il Resto del Carlino con queste parole: “Questa storia mi ha rovinato gli ultimi sette anni di vita. Il giudice non ci ha ascoltate e ora questo è il risultato“.

Alla stessa testata, un’altra delle vittime si era così espressa dopo l’assoluzione del 40enne nel 2018: “Giacomo Oldrati è un seriale e non si fermerà. Lui è una persona bipolare con deliri di onnipotenza e la violenza è una sua scelta“. Oldrati era poi stato in cura in un ex ospedale psichiatrico giudiziario. Ieri, durante l’interrogatorio di garanzia il 40enne ha ammesso tutte le sue responsabilità nei confronti della sua compagna di 26 anni e ha anche comunicato ai giudici l’elenco di tutti i medici presso i quali si trova in cura.

Resta in carcere e ammette che potrebbe essere di nuovo violento

Come riporta il Corriere della sera, Giacomo Oldrati non ha dubbi sul fatto che potrebbe agire di nuovo in modo violento e ammette: “Tenetemi dentro, posso rifarlo“. Il gip del Tribunale di Milano, Ilaria De Magistris, ha accolto la richiesta del pm Paolo Filippini e ha convalidato l’arresto del 40enne, accusato di lesioni gravissime e sequestro di persona, e ha stabilito che solo dopo la detenzione potrà avviare un percorso di cura.

La decisione è sicuramente motivata dal pericolo concreto, per stessa ammissione del colpevole, di reiterazione del reato. L’uomo ha ammesso di aver picchiato con calci e pugni la sua fidanzata, di averla rinchiusa per 3 giorni a casa sua a Milano, in Via Biella, e di averla torturata costringendola a farsi il bagno nella sua vasca da bagno piena di acqua gelida. Ha chiaramente dichiarato: “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici“. Una storia violenta di follia cui ha posto fine in una fuga disperata la 26enne che si è lanciata dalla finestra pur di sfuggirgli.