La Sea Watch 3 è riuscita a sbarcare i 40 naufraghi rimasti sulla nave, mentre la capitana Carola Rackete è stata arrestata e si trova ora ai domiciliari a Lampedusa. In queste ore in cui si è consumato un altro capitolo della guerra alle ong che va in scena da diverso tempo, come sa chi ricorda il caso Diciotti. Anche stavolta un lungo braccio di ferro ha acuito la spaccatura nella società civile sul tema delle migrazioni, ma in modo strumentale. A Lampedusa sono infatti sbarcati nei giorni scorsi centinaia di migranti, e 3 barche sarebbero state soccorse nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza. Il controllo dei flussi migratori è al momento assente, con l’Unione Europea paralizzata: nessuna soluzione è stata trovata nelle 7 riunioni per la revisione delle regole condivise, tra cui il trattato di Dublino. È stata assente al tavolo dei negoziati l’Italia: Matteo Salvini ha saltato 6 riunioni su 7, ma il ministro dell’Interno attacca duramente i partner europei, soprattutto l’Olanda.

Le reazioni allo sbarco e all’arresto di Carola Rackete

La divisione ideologica all’interno della società si riflette nelle posizioni politiche. “A mettere a rischio la sicurezza di migranti,forze dell’ordine ed equipaggio è stata la scelta di Salvini di lasciare 16 giorni in mezzo al mare una barca che aveva bisogno di un porto sicuro.Un ministro sequestratore che non va a processo solo perché si fa salvare dal parlamento“, ha commentato Matteo Orfini, presente sulla nave insieme ad altri parlamentari.

Oltre alla politica anche la società civile scende in campo. Michela Marzano, editorialista e professoressa alla Sorbona di Parigi, ha commentato: “È un disonore calpestare il principio del soccorso in mare. La storia ci insegna come la disobbedienza civile in molte situazioni abbia salvato dignità umana, libertà e diritti“. Le ong appoggiano l’operato della Sea Watch, in prima linea Mediterranea Saving Humans: “L’unica violenza rintracciabile in questa vicenda è quella di un governo che ha tenuto per due settimane 40 persone in ostaggio in mare“.

Tutta la nostra solidarietà a #SeaWatch e alla capitana #CarolaRackete. Hanno difeso i #diritti umani dei migranti contro la disumanità #freecarola @SeaWatchItaly — EMERGENCY (@emergency_ong) June 29, 2019

Salvini: “Nave pirata e comandate fuorilegge”

Dal versante opposto Matteo Salvini ha commentato la notizia dell’arresto di Carola Rackete sui social: “Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei“. Il ministro dell’Interno ha lanciato un affondo all’Olanda, Stato di bandiera della nave: “Vergogna per il silenzio del governo olandese“. Il governo olandese aveva però fatto sapere che non avrebbe preso i migranti perché non c’è nessun obbligo legale e che avrebbe risposto alla lettera del ministro per vie diplomatiche.

🔴🔴🔴 Comandante fuorilegge arrestata.Nave pirata sequestrata.Maxi multa alla ONG straniera.Immigrati tutti distribuiti… Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 28. Juni 2019

Biasimo anche per i parlamentari a bordo della Sea Watch: Riccardo Magi, Graziano Delrio, Nicola Fratoianni e Matteo Orfini. “Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’Ordine. Giustizia è fatta“, ha scritto il vicepremier.

Siamo ormai alla follia. Mi denunci pure se vuole. Io al processo ci vado, non scappo come lui. #SeaWatch https://t.co/B9jNW9g4St — Riccardo Magi (@riccardomagi) June 28, 2019

Moavero: “La Libia non è un porto sicuro”

A Salvini fa eco, in modo un po’ più diplomatico, il premier Giuseppe Conte dal G20 di Osaka: “Da giurista prefiguravo delle responsabilità penali. Adesso spetta alla magistratura applicare le nostre leggi, ci sono, che piacciano o non piacciano“. Ad intervenire però è anche Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri, che smonta quanto sostenuto da parte del governo italiano, tra cui Salvini stesso, che ha sempre sostenuto i migranti dovessero essere riportati in Libia. “La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono“, ha dichiarato il capo della Farnesina, “È un dato di fatto del diritto internazionale“.

L’Europa sul caso Sea Watch

Lo scontro è stato portato anche ai vertici europei: 5 Paesi (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia) si sono offerti nei giorni scorsi di accogliere i migranti della Sea Watch, ma Salvini ha rifiutato fino alla fine lo sbarco, minacciando di non identificare chi arriva in Italia, come prevedono gli accordi internazionali.

I parlamentari del Partito Democratico hanno fatto pressioni sul Commissario Dimistris Avramopoulos affinché l’Unione intervenisse, ma come ha risposto su Il Corriere della Sera: “La Commissione non ha competenze per indicare il porto di sbarco. Quello che possiamo fare e stiamo facendo attraverso contatti intensi è coordinare un sostegno tra gli stati membri per farci trovare pronti quando i migranti saranno sbarcati“. Il Commissario alle Migrazioni avverte che “In tutta Europa le migrazioni sono sfruttate da populisti e nazionalisti che provano a instillare la paura nei cittadini. Ma questo approccio non offre soluzioni“. Il prossimo rinnovo dei vertici europei porta la speranza che un nuovo sprint venga dato per risolvere la questione migrazioni a livello comunitario, superando la paralisi attuale.