Sgomento per i video che si stanno diffondendo sull’arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch. Sul pontile di Lampedusa dove la nave è riuscita ad attraccare, erano presenti diverse persone, tra cui alcuni sostenitori di Matteo Salvini che hanno insultato e inneggiato allo stupro della capitana 31enne. Rackete è stata portata al Commissariato della Guardia di Finanza, dove sarà processata per direttissima. Critiche anche all’arresto della capitana per essere stato eseguito “a favore delle telecamere“, come ha dichiarato Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico presente sulla Sea Watch.

Insulti e incitamento allo stupro dai sostenitori di Salvini

È Davide Faraone, senatore del PD, a pubblicare il disgustoso video in cui alcune persone, uomini e donne, hanno insultato e augurato di essere stuprata a Carola Rackete. Il senatore commenta: “Ascoltate cosa urlavano i sostenitori di Salvini a Lampedusa.(…) Noi assistevamo alle operazioni e loro non provavano un minimo di vergogna a proferire queste parole“.

Ascoltate cosa urlavano i sostenitori di Salvini a Lampedusa. La Sea Watch era stata appena ormeggiata, arrestavano Carola, noi assistevamo alle operazioni e loro non provavano un minimo di vergogna a proferire queste parole. Ve le faccio ascoltare senza alcun filtro. #freeCarola pic.twitter.com/MrcjqaUD3M — Davide Faraone (@davidefaraone) June 29, 2019

Le frasi registrate contengono insopportabili insulti contro la donna: “Crucca! Spero che ti violentano ‘sti n***i“. Sono seguiti anche inneggi in dialetto (che riportiamo in italiano) come: “A quattro a quattro te lo devono infilare, ti piace il c***o negro“. E ancora: “Le manette! Zingara!“.

La scusa: “Ero ubriaco e voto M5S”

Poco dopo l’Adnkronos ha rintracciato colui che ha fatto partire i cori di insulti misogini ed era tra quanti hanno inneggiato allo stupro. Sarebbe un pizzaiolo 23enne siciliano che ai giornalisti dell’agenzia stampa ha dichiarato: “Ero ubriaco stanotte, chiedo scusa alla comandante Carola per averle rivolto quegli insulti sessisti. In ogni caso non sono leghista ma voto per il M5S“.

I migranti sono sbarcati finalmente. Dopo 16 giorni. Carola Rackete, la capitana della #seawatch è stata arrestata… Gepostet von Matteo Orfini am Freitag, 28. Juni 2019

Il sessismo della Lega

Chiaramente una giustificazione insufficiente per delle parole che in una società civile non possono essere tollerate. In rete molti hanno denunciato l’atteggiamento violento nei confronti delle donne che diversi esponenti leghisti hanno manifestato, oggi come allora. Basti ricordare il ministro dell’Interno Matteo Salvini che sfoggia la bambola gonfiabile rappresentate l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Più recentemente, la Lega di Crotone aveva espresso cosa pensa delle donne su un volantino pubblicato per l’8 marzo per cui si descriveva come “ruolo naturale della donna” la “promozione e al sostegno della vita e della famiglia“.

Senza contare i tentativi di esponenti politici della Lega di tagliare alcuni diritti delle donne, come quello all’aborto e addirittura a un divorzio egualitario tra uomini e donne, minacciato dal ddl Pillon sulla famiglia. Non stupisce dunque che alcuni appartenenti all’ideologia leghista si trovi perfettamente a suo agio augurando lo stupro alle donne considerate “avversarie” o addirittura alle moglie dell’equipaggio della Sea Watch, in questo caso. In una ennesima discesa nella brutalità in cui questi sentimenti trascinano il Paese.