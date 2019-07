Una doppia puntata con intervista che ha fatto molto discutere l’ultima di Storie maledette andata in onda prima nella prima parte il 30 giugno e nella seconda parte il 2 luglio. Franca Leosini ha intervistato Antonio Ciontoli, colpevole di aver sparato il colpo mortale che ha ucciso, il 17 maggio 2015, il 20enne Marco Vannini.

Uno speciale che ha scatenato non poche polemiche, il primo è stato l’avvocato della famiglia Vannini, con un lungo post su Facebook e poi la madre di Marco, Marina Conte, che ha scritto una lunga lettera diretta alla stessa Franca Leosini.

La lettera dell’avvocato della famiglia Vannini

Una vicenda che sembra non avere fine nonostante i processi di primo e secondo grado e un’opinione pubblica che non si placa. Già dopo la prima puntata l’avvocato della famiglia Vannini, Celestino Gnazi, si era sfogato con un lungo post su Facebook contro quanto visto in tv.

“Disgustato ho spento il televisore e, per la prima volta dall’inizio di questa tragica vicenda, ho pianto di rabbia. Ho la nausea, non credo di aver mai provato una nausea così forte. Talmente forte da impedirmi di dire tutto quello che penso”.

La lettera della mamma di Marco Vannini

Poche righe che da diverse ore stanno circolando sul web, inizialmente apparse sulla pagina Verirà e giustizia per Marco Vannini, nelle quali Marina Conte esprime la sua contrarietà al modo in cui è stata descritta durante la trasmissione da Franca Leosini.

“Cara Signora Leosini” esordisce la madre di Marco Vannini, “non intendo, in questo momento, entrare in merito al modo in cui ha condotto l’intervista all’assassino di mio figlio. Volevo però dirle che mi ha fatto molto male sentirmi appellare da lei come ‘la Madonna Addolorata’ ed essere definita più volte durante la sua trasmissione come una ‘madre disperata’, che sostanzialmente non sa quello che dice”. Riferendosi alle espressioni usate proprio durante la conduzione dell’intervista, ma Marina Conte non si lascia abbattere e con tono deciso prosegue la lettera.

“Naturalmente sono disperata per aver perso mio figlio, ma sono una madre assolutamente lucida e determinata, che sta lottando con tutte le sue forze da quattro anni per avere la giusta giustizia e non mollerò mai, fino a quando non avrò ottenuto la giustizia che mio figlio merita”. Infine la madre di Marco afferma di non voler più essere nominata dalla stessa Leosini “ma, se proprio dovesse farlo e se lo ritenesse opportuno e consentito, mi descriva per quello che realmente sono e non per quello che fa più comodo a lei o ai suoi ospiti”.