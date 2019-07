Il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì 12 luglio sull’autostrada Trapani-Palermo è pesantissimo: entrambi i fratellini sono morti. I parenti dell’ex moglie accusano il padre per la morte dei due figli. L’uomo ricoverato in condizioni gravissime è stato trasferito in un altro ospedale e la polizia l’ha dovuto scortare per evitare che i familiari gli si scagliassero contro.

Il gravissimo incidente

È accaduto tutto in pochi istanti. Erano le 23.30 di giovedì 12 luglio, quando l’auto di Fabio Provenzano, 34 anni, sulla quale viaggiava l’uomo con i suoi due figli si è ribaltata sull’autostrada A29, all’altezza di Alcamo, in provincia di Trapani. La BMW è uscita di strada, si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata. L’impatto ha sbalzato i tre fuori dalla vettura a diversi metri di distanza l’uno dall’altro. Per il figlio più grande, Francesco di 14 anni non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il più piccolo, Antonino di 9 anni, è stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Neurorianimazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Irreversibili i danni cerebrali riportati dal bambino. Stando a quanto riportato da diverse testate locali e nazionali, e anche dalla pagina

dell’Associazione vittime incidenti stradali nella mattinata di ieri è arrivata la notizia della morte di Antonino.







Le condizioni del padre e l’ira dei familiari

Il padre, Fabio Provenzano, fruttivendolo di Partinico, come riporta il TGR Sicilia, ha riportato un trauma cranico, uno facciale, uno toracico e alla colonna vertebrale. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono molto gravi. Il 34enne è stato trasferito al Trauma Center di Villa Sofia dall’ospedale di Partinico. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per scortare l’ambulanza durante lo spostamento per evitare tensioni con i familiari dell’ex moglie di Provenzano, madre di Francesco e Antonino. La loro ira è dovuta a quel video postato dall’uomo pochi attimi prima della tragedia. All’ex marito della donna imputano la responsabilità della morte dei due bambini. La stanza dell’uomo, la cui prognosi rimane riservata, è piantonata dai militari per gestire l’ira dei parenti ed evitare che questi gli si scaglino contro.

Le prime indagini

Si apprende dal TGR Sicilia che secondo le prime indagini della polizia stradale di Trapani al momento non è possibile dire se quel video pubblicato in diretta su Facebook sia la causa dell’incidente. È stato immediatamente cancellato dal profilo del 34enne e acquisito dagli inquirenti per esaminarlo. Intanto si attendo i risultati degli esami tossicologici e dell’alcol test effettuati sull’uomo. Nella vettura sono stati sequestrati due cellulari ed è emerso che nessuno dei tre aveva le cinture di sicurezza. Inoltre, riporta Custonaci Web, “a giudicare dal rumore del vento pare che il mezzo andasse a forte velocità“, ciò si apprenderebbe dal video rimosso dal social.