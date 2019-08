Due ragazzi sono morti questa mattina nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Azzano San Paolo. Secondo una prima indagine due ragazzi sono stati volontariamente travolti da un uomo alla guida di un’auto a seguito di una lite in discoteca.

Investiti e uccisi in motorino

I due ragazzi, Luca Carissimi di 21 anni e Matteo Ferrari di 18, si trovavano a bordo di uno scooter tornando a casa da una discoteca, la Setai di Orio al Serio intorno alle 4 di questa mattina, quando sono stati raggiunti da un’auto che l’ ha volontariamente travolti.

Una pista battuta dalla polizia stradale che indaga sul caso e che sembra essere veritiera. Pare che i due ragazzi e l’uomo alla guida dell’auto avessero avuto una lite nel locale e per questo li avrebbe travolti.

I ragazzi sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII ma sono deceduti poco dopo perché le ferite riportate erano troppo gravi. L’uomo, un 33enne, si è presentato volontariamente in caserma e arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

