Un fuoco di cui non c’è più nemmeno la cenere ma che non è comunque sfuggito agli occhi attenti di Dagospia. Non corre più troppo buon sangue tra Elisabetta Canalis e Francesco Graffagnini, agente di numerosi vip tra i più conosciuti d’Italia. I conti non tornano e la Canalis avrebbe perso pubblicamente le staffe su Instagram.

L’agente dei vip sotto accusa su Instagram

Un commento al di sotto di uno scatto che però ora non c’è più. Secondo quanto riportato da Dagospia, ci sarebbe maretta tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’agente “dei vip”, Francesco Graffagnini. Il motivo? Sembra sia da ricondursi ad una questione economica tra i due ancora in sospeso.

A far venire a galla il tutto sarebbe stata la stessa Canalis su Instagram, sbottata pubblicamente al di sotto di uno scatto che la ritrae mentre passeggia con la figlia e postato proprio sul profilo di Graffagnini.

Elisabetta Canalis velenosa: “Sparire senza pagare“

Lo scatto della Canalis “incriminato”, sulla pagina Instagram della Graffagnini Management c’è ancora ma quello che sembra essere svanito nel nulla, risucchiato dal vuoto social, sarebbe il commento al veleno di Elisabetta Canalis. Come testimonia con tanto di screenshot arrivati al momento giusto Dagospia, la Canalis avrebbe pubblicamente accusato l’agente di servirsi di prestazioni da parte di artisti senza però pagare.

“Sarebbe beautiful che finiste di salcare le collaborazioni con gli artisti invece di sparire senza pagare“, il commento che la Canalis avrebbe prima scritto, pubblicato e poi cancellato al di sotto dello scatto che la interessava sul profilo di Graffagnini. Si può credere che dopo aver lanciato il sasso, la discussione si sia semplicemente spostata in una chat più intima.