Il nome Luca Di Tolla vi dice qualcosa? Se la risposta è no probabilmente non siete dei fan del Grande Fratello. O degli sportivi. O dei lettori di gossip. Di Tolla, uno e trino, ha cambiato più vite di quanto una persona comuni cambi gli abiti. Nato come creatura da reality e poi diventato un professionista dello sport ed ha conquistato il cuore di Fabiola Sciabbarrasi, la vedova di Pino Daniele. Ma andiamo per ordine…

Le origini al Grande Fratello

Nato ad Eboli, Di Tolla ha esordito in televisione nell’edizione numero 12 del Grande Fratello. Correva l’anno 2012 e Di Tolla veniva eliminato nel corso della tredicesima puntata arrivando, quindi, piuttosto avanti in quell’edizione che fu poi vinta da Sabrina Mbarek.

Il suo nome, però, diviene piuttosto popolare nel corso di quell’edizione grazie ai tanti servizi ironici che la Gialappa’s Band gli ha dedicato. Di Tolla però abbandona la strada dello spettacolo e, in qualche modo, ritorna alle origini. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia faceva l’informatore scientifico, oggi è ancora un professionista della salute, ma con una specializzazione su sport e alimentazione (Di Tolla si è poi laureato in Scienze Biologiche e in Nutrizione Umana, e chi lo dice alla Gialappa’s?).

Ritorno in tv

Se è vero che Luca Di Tolla ha abbandonato il dorato mondo dello showbiz (ma solo in parte), è altrettanto vero, però, che la sua frequentazione con alcuni vip di casa nostra non si è interrotta. Tra gli atleti che ha preparato troviamo infatti Filippo Magnini e Luca Dotto. Di Tolla sta poi lavorando con Raoul Bova in quanto, quest’ultimo, l’ha coinvolto durante la fase di produzione di un film su alcune storie del nuoto italiano (Bova, ricordiamo, è un ex nuotare). La voglia di “metterci la faccia” non si è esaurita col GF, perché Di Tolla continua ad apparire in tv come consulente di alimentazione e benessere a TV2000.

Il suo profilo Instagram documenta tutte le apparizioni e anche un fisico niente male. Probabilmente anche questo ha contribuito a far capitolare Fabiola Sciabbarrasi, la ex moglie di Pino Daniele con cui è stato immortalato in alcuni scatti poco equivocabili.