Laura Chiatti, come è noto agli utenti del web molto attiva sui social. Attraverso Instagram l’attrice non solo racconta la sua carriera e i suoi pensieri, ma anche la sua vita familiare. Capita spesso che i suoi due figli Enea e Pablo, nati dall’unione con Marco Bocci, siano i protagonisti dei suoi post.

L’ultimo di questi post che riguarda una foto dei suoi bambini ha scatenato enormi polemiche. Tanti gli haters ne hanno approfittato per commentare lo scatto prendendo di mira i bimbi e l’educazione che ha dato loro la mamma.

Il più grande mostra il dito medio

A liberare l’onda di indignazione che ha travolto i figli Laura Chiatti il gesto che Enea fa alla fotocamera.

I piccoli sono radunati in posa durante una festicciola a tema hippie con il papà e il più grande non sorride, ma mostra il dito medio.

Le critiche

Passa poco tempo dalla pubblicazione, prima che le critiche comincino a piovere tra i commenti. “Complimenti!” scrive qualcuno, aprendo l’aspro dibattito. “Già che c’eri potevi fargli fare qualche tiro! Saresti stata ancora più nella parte! Complimenti!! Poi si dice che dovrebbe essere la scuola ad educare! Ma se la famiglia dice che mostrare il dito medio contro qualcuno, è un gesto innocente..

.”.

Il commento al post di Laura Chiatti

La reazione di Laura Chiatti

Sono numerosi gli haters che concordano con l’utente che ha innescato la polemica. Ma prima che chiunque riesca a scrivere altro, esplode la reazione della stessa Laura Chiatti.

La risposta di Laura Chiatti

“Vatti a fare 2 tiri tu rosicona !!!!Meglio un dito medio che un commento così mediocre e disparato“. D’altra parte non è la prima volta che l’attrice scende in campo sui social e caccia gli artigli in difesa dei suoi figli.