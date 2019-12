Alcune fonti riportano che Ferdinando Salzano, manager di molti vip del panorama musicale italiano, sarebbe indagato per violenza privata. Gli viene contesto un atteggiamento minaccioso ed estorsivo nei confronti di una società organizzatrice di eventi. L’avvocato ha replicato e chiesto il massimo riserbo.

Un indagine che sarebbe partita da Striscia la Notizia

Il nome di Ferdinando Salzano non è nuovo nell’ambito della cronaca. È stato infatti condannato a 1 anno e 6 mesi per omicidio, in relazione al crollo di un palco che costò la vita ad un 31enne. I fatti risalgono al 2012, durante un concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria.

Salzano, inoltre, era finito al centro delle polemiche durante gli ultimi Festival di Sanremo. La sua etichetta, che cura gli interessi anche di Claudio Baglioni, sarebbe stata troppo presente nella scaletta della kermesse. Ad accusarlo, la cantante Marcella Bella.

Ora invece le fonti riportano che Salzano sarebbe finito al centro di un’altra indagine. Il tutto sarebbe partito anche grazie ad alcune interviste fatte da Striscia la Notizia, ma mai divulgate a causa del mancato permesso degli intervistati. Il pm Valeria Spinosa avrebbe richiesto quei filmati e proceduto all’accusa di violenza privata per Salzano e altri 2 collaboratori.

Le presunte minacce ad una società di spettacoli

Le fonti riportano che i fatti contestati al manager delle star Ferdinando Salzano riguarderebbero l’atteggiamento tenuto in particolare verso una società, la Zed.

Il gruppo Friends&Partners (che cura gli interessi tra gli altri di Zucchero, Ligabue, Emma Marrone e Gianna Nannini) avrebbe infatti usato minacce, pressioni e atteggiamenti intimidatori verso questa società di organizzazione e promozione di eventi, attiva prevalentemente nel nordovest.

Sotto inchiesta un concerto di Alessandra Amoroso

Sarebbe stata la Procura di Padova ad aprire l’inchiesta, che avrebbe sentito testimonianze e ricostruito la vicenda attorno ad un concerto di Alessandra Amoroso, risalente a ottobre 2018.

Le fonti riportano che Friends&Partners avrebbe preteso l’utilizzo della Kioene Arena di Padova, palazzetto convenzionato con Zed, richiedendo l’intestazione della fiscalità dell’evento. Inoltre, avrebbe obbligato gli imprenditori della zona a ubbidire alle condizioni dettate dalle F&P. Le fonti riportano debiti per 313 mila euro non pagati dalla società di Salzano, usati come deterrente per farli sottostare alle proprie condizioni: o fai così, o non saldiamo quel debito sarebbe il concetto riportato.

I diritti in esclusiva a Ticketone

Nell’impianto accusatorio che la Procura, secondo le fonti, avrebbe messo in piedi contro Salzano, c’è anche il divieto imposto a Zed di vendere biglietti tramite altre piattaforme che non TicketOne, che avrebbe i diritti esclusivi dei concerti F&P. Le fonti riportano quindi che nelle carte dell’inchiesta si denota una “sudditanza psicologica e commerciale” e che in molti casi questo abbia portato alla cancellazione di numerosi concerti e spettacoli.

La replica dell’avvocato di Salzano

Il Fatto Quotidiano, che insieme ad altri ha riportato la notizia della presunta inchiesta, ha anche condiviso la lettera ricevuta dall’Avv. Luigi Isolabella, legale di Ferdinando Salzano.

In questa, viene riferito dall’avvocato che “Non ho alcuna notizia formale circa l’esistenza di tale inchiesta non ritengo che la stampa sia la sede opportuna per commentare l’operato dell’Autorità Inquirente in relazione a indagini ancora in corso“. Aggiunge inoltre: “il sig. Salzano, al pari dei suoi collaboratori, è completamente estraneo alle accuse riportate questa mattina sui giornali ed è pronto a dimostrare la piena correttezza del suo operato in tutte le sedi opportune“. Lo moglie del manager dei vip, riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe espresso piena fiducia nella giustizia.