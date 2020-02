Il mondo del gaming online è in continua crescita anche nel nostro Paese, come analizzato appena qualche mese fa nel rapporto Il settore del gioco online: confronto internazionale e prospettive presentato alla Luiss. Questa tendenza, quindi, è sempre più in aumento e gli ultimi dati dimostrano che gli appassionati di videogiochi sono sempre di più. In particolare è in crescita anche il numero dei giocatori che preferiscono utilizzare i propri prodotti videoludici preferiti direttamente da un dispositivo mobile, come lo smartphone o il tablet. L’espansione delle nuove tecnologie fa in modo che sia costantemente in aumento il numero di coloro che utilizzano i videogiochi anche in mobilità.

A tutto questo deve essere associata la grande espansione dei giochi online, che permettono occasioni di svago in qualsiasi situazione, utilizzando qualsiasi supporto tecnologico.

I giochi più utilizzati in Italia

I team di produzione delle piattaforme in rete dedicate al gaming mettono sempre più a disposizione degli utenti tecnologie innovative e novità originali, che riescono ad attirare l’attenzione.

In merito alla situazione del 2019, che ci fa comprendere anche come il settore sia in crescita anche nell’anno da poco iniziato, possiamo analizzare alcuni dati che arrivano direttamente da Steam, famosa piattaforma di gioco utilizzabile da PC.

Basti pensare che tra i videogiochi più venduti nel corso del 2019 troviamo titoli come The Elder Scrolls Online, Warframe, DOTA 2 o Destiny 2. Uno dei giochi online più apprezzati del 2019 è League of Legends, che si basa su una strategia accurata da parte dei giocatori per proseguire nell’avventura. Vendite da record, che dimostrano sempre di più la grande attenzione da parte degli utenti verso i giochi su internet.

I dati più recenti diffusi da AESVI

Anche l’AESVI, associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani, ha diffuso un rapporto dettagliato sul gaming online. I dati relativi al 2019 non sono ancora stati forniti da AESVI, ma abbiamo a disposizione quelli per l’anno precedente, che evidenziano un aumento nel corso degli anni sempre più evidente.

Secondo gli ultimi dati disponibili diffusi da AESVI, infatti, si è verificato un aumento del gioco online corrispondente al 18,9%. In particolare si è raggiunto un giro d’affari corrispondente a 1,7 miliardi di euro.

Tutto questo indica dei risultati in crescita anche per il 2019 e per l’anno iniziato da poco.

Molto buone, secondo le informazioni fornite da AESVI, le prospettive anche per quanto riguarda il settore mobile, come abbiamo già specificato in precedenza, visto che sono più di 10,1 milioni i giocatori che utilizzano le piattaforme tecnologiche in mobilità per sperimentare tutte le emozioni dei titoli preferiti.

In generale comunque i numeri sono in crescita anche per ciò che riguarda il settore del desktop. I giocatori da computer sono 7,6 milioni, mentre il numero di chi utilizza le console di gioco dei vari produttori che operano nel mercato corrisponde a 6 milioni.

Il tempo medio dedicato ai giochi

Candy Crush Saga è il gioco online maggiormente apprezzato dagli utenti che usano lo smartphone. Per quanto riguarda le altre piattaforme, invece, sulle console troviamo al primo posto FIFA 19, mentre da computer gli utenti apprezzano molto Six Siege.

Relativamente al tempo medio impiegato nel corso di una settimana per i videogiochi, possiamo dire che si tratta di cinque ore per quanto riguarda i videogiochi su console. Il valore corrisponde a 4,3 e a 4,2 ore a settimana in media per quanto riguarda rispettivamente le piattaforme mobili e il computer.

I nuovi giochi aiutano l’apprendimento e l’approfondimento

Le nuove tecnologie, come dicevamo precedentemente, aiutano molto nello sviluppo di nuovi metodi per giocare. Pensiamo per esempio alle novità interessanti rappresentate dagli Applied Games, quei giochi che diventano un vero e proprio metodo di apprendimento e che si rivelano molto utili nel settore della scuola.

Nel corso del tempo abbiamo assistito sempre di più ad un’evoluzione anche dei giochi online, che da semplici strumenti per trascorrere un po’ di tempo in pieno relax sono diventati anche un mezzo importante per approfondire diverse tematiche.

Non solo casino online, quindi, tra i giochi preferiti dagli italiani, tramite i quali sperimentare numerose occasioni di divertimento in sicurezza, ma anche nuove opportunità di azione. Questa innovazione vale anche per lo sport. Basti pensare ai videogiochi che consentono di provare “in prima persona”, anche se davanti ad un display, differenti discipline di successo. In questo modo è possibile avvicinarsi a tematiche che potrebbero risultare più complesse.

È possibile imparare nuove nozioni ed esplorare nuovi orizzonti, anche grazie ai giochi online. Le prospettive per il 2020 sembrano essere molto positive, anche per l’espansione del settore del gaming con tanti nuovi titoli interessanti in arrivo sul mercato.