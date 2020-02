Il calendario degli eventi sportivi del 2020 è davvero ricco di occasioni che permetteranno agli appassionati di non perdere tante manifestazioni di vario genere. Pensiamo ad esempio alle olimpiadi di Tokyo che costituiscono la 22esima edizione dell’era moderna e che appassionano un numero sempre più alto di spettatori. Ma non si tratta soltanto di olimpiadi, anche se questo sarà un evento che avrà un grande seguito. Sono diverse le manifestazioni sportive che si verificano ogni due anni oppure ogni quattro anni e che ci faranno sognare nel corso del 2020.

Vediamo di quali si tratta, partendo proprio dalle sfide dei giochi olimpici.

Le olimpiadi di Tokyo

Senza dubbio, parlando degli eventi sportivi che caratterizzeranno il 2020, non possiamo non citare i giochi olimpici. Sarà il Giappone ad ospitare i tantissimi atleti che si sfideranno nelle varie discipline previste dai giochi.

Il tutto si svolgerà dal 25 luglio al 9 agosto, configurandosi come un evento che risulta il secondo in Giappone, dopo l’esperienza del 1964. Il nostro Paese riuscirà a migliorare nella classifica del medagliere? Attualmente si trova alla posizione numero 8, grazie alle numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo conquistate nel corso del tempo.

Sono tante le aspettative per gli atleti del nostro Paese. In particolare ci si aspetta molto soprattutto dalla scherma e dal nuoto, ma potrebbero arrivare in generale davvero tante sorprese interessanti dalle varie competizioni che faranno concentrare l’attenzione degli appassionati di sport nel periodo estivo.

In seguito ai giochi olimpici estivi, sempre a Tokyo si svolgeranno i giochi paralimpici, dal 25 agosto al 6 settembre di quest’anno. Per questa competizione il nostro Paese arriva con la nona posizione nel medagliere.

Gli Europei di calcio e la Copa America

Dal 12 giugno al 12 luglio gli appassionati di calcio nel nostro Paese non potranno non seguire gli Europei. Si tratta di un campionato molto particolare, visto che si presenta come itinerante per la prima volta.

Infatti le varie partite saranno svolte in 12 differenti città in tutto il continente europeo, con qualche incontro anche nel nostro Paese. Sarà proprio l’Italia ad ospitare la partita inaugurale, che si svolgerà all’Olimpico di Roma. Sempre in questo stadio si svolgerà anche uno dei quarti di finale previsti nella competizione.

Il mondo del calcio sarà molto interessante nel 2020 anche per chi segue la Copa America, che si disputerà tra l’Argentina e la Colombia dal 12 giugno al 12 luglio. Imperdibile anche la finale di Champions League, che si svolgerà il 30 maggio ad Istanbul.

Sei Nazioni di rugby

Anche quest’anno gli appassionati di rugby non perderanno il Sei Nazioni, una competizione che vedrà anche stavolta la presenza degli azzurri, i quali dovranno cercare di risollevarsi vincendo le sfide e mettendo fine al periodo non positivo che stanno attraversando da qualche anno.

Il nuovo commissario tecnico Franco Smith ha l’obiettivo di guidare la squadra a partire dall’1 febbraio, giorno in cui si svolgerà la prima partita in Galles. Gli altri incontri sono previsti per il 9 febbraio, il 22 febbraio, il 7 marzo e il 14 marzo. Sempre in questo periodo si svolge anche il Sei Nazioni femminile, una competizione più recente.

Gli eventi per cui tifare sono veramente tanti. Ci aspettiamo un nuovo anno pieno di grandi emozioni, che sicuramente ci verranno regalate dagli atleti di tutto il mondo.