“In questo momento sono molto instabile”. Rita Rusic confida i suoi pensieri al settimanale patinato Chi, che per l’occasione le dedica la copertina. E come non capire la produttrice che ha appena attraversato mesi turbolenti? Il rientro da Miami in Italia, la partecipazione al Grande Fratello Vip, una pandemia in corso senza affetti stabili a cui fare visita e i 60 anni che bussano alla porta: gli ingredienti per sentirsi un po’ destabilizzati ci sono tutti.

Rita Rusic: “Altro che affetti stabili“

Rita Rusic vive con sofferenza questa quarantena da anima solitaria. “Altro che affetti stabili”, ironizza riferendosi all’assenza di amore nella sua vita.

Non è la prima vip parlare di “affetti stabili”, mantra di questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus: anche Ornella Vanoni ha dichiarato di non avere affetti stabili.

Tuttavia, mentre la diva della musica italiana sembra affrontare con serenità la vita casalinga, Rita Rusic mal sopporta la mancanza di un compagno. “Il desiderio di abbracciare, di baciare una persona è bellissimo – confessa – Come si fa a rinunciare?“. Essere single non si adatta al carattere passionale della produttrice che dichiara fermamente: “Da solo non sei niente“.

60 candeline e una vita densa di emozioni

Sulla prima pagina di Chi, Rita Rusic sorridente solleva un calice brindando virtualmente con i lettori ai suoi 60 anni. Il giorno del suo compleanno, il 16 maggio, si avvicina. Le parole della Rusic contrastano con il sorriso esibito in fotografia. “Questo orribile 6 davanti è la fine“, dichiara l’attrice. I ricordi vanno agli anni passati, densi di eventi e vissuti a massima velocità. “A 15 anni sono uscita di casa, a 20 conosco Vittorio Cecchi Gori – spiega Rusic ripercorrendo le tappe della sua vita – A 22 mi sposo e divento subito grande“.

Una seconda giovinezza per Rita Rusic

Forse sono proprio quegli anni bruciati ad aver fatto sorgere in lei la voglia di una seconda gioventù, dopo la separazione da Cecchi Gori. “A 40 anni ho vissuto quei 18 anni spensierati“, constata Rita Rusic, pensando alle vacanze e alle serate in discoteca che si concesse allora. Di quello spirito ribelle giovanile è anche rimasta la voglia di fare scalpore. “Sono tornata qui in Italia con la voglia di provocare“, ammette, riferendosi al Grande Fratello e al “momento di televisione folle” a cui ha voluto partecipare.

