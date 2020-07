Alla bellezza di 61 anni Madonna non smette di stupire e su Instagram ha regalato uno scatto provocante ai suoi numerosissimi fan. La popstar ha condiviso sul suo profilo una foto senza veli e con una stampella, simbolo dei guai fisici che la stanno tormentando da ormai diversi mesi. Tanti i commenti ricevuti, tra cui quello di Asia Argento.

Madonna, lo scatto provocante su Instagram

Madonna ha fatto dell’imprevedibilità e della provocazione il proprio marchio di fabbrica. La popstar, 61 anni e alla soglia dei 62 (che compirà in agosto), non smette di stupire anche in questo difficile periodo che sta attraversando.

Autrice di successi planetari quali Vogue, La Isla Bonita e Like a Prayer, la cantante ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto provocante che la ritrae senza veli. In topless davanti ad un lavandino, Madonna nasconde il seno con le braccia atte a scattare un selfie che ha stuzzicato la curiosità e la meraviglia dei suoi numerosissimi seguaci. Un intimo nero e un cappello dello stesso colore completano il look della popstar, che per scattare la fotografia ha voluto con sé anche uno strumento di cui, al momento, non può fare a meno: una stampella.

Poggiata sotto l’ascella destra, la stampella sorregge Madonna, che scrive: “Tutti hanno una stampella“. Negli ultimi mesi la popstar ha avuto numerosi guai fisici che l’hanno costretta anche ad annullare il suo ultimo tour, Madame X, e a sottoporsi ad un’operazione all’anca e al ginocchio a maggio.

Il messaggio di Asia Argento

Nonostante i problemi fisici, Madonna non demorde e, anzi, rilancia con uno scatto che ha fatto incetta di like e di commenti più o meno positivi.

Anche un’attrice del nostro Belpaese ha voluto commentare lo scatto della popstar. Sotto il post, Asia Argento ha commentato in inglese: “Ogni cosa che tocco diventa una stampella“.

I problemi di salute di cui Madonna sta soffrendo in questi mesi non l’hanno però fermata. La popstar, infatti, ha partecipato a giugno ad una delle numerose manifestazione organizzate in America a seguito della morte di George Floyd. La cantante era stata avvistata in mezzo alla folla, sorretta dalla sua stampella, a supporto del movimento Black Lives Matter e di tutti coloro che sono scesi in piazza per protestare contro il razzismo.

Ma non solo: la popstar, infatti, aveva anche annunciato a maggio, attraverso un messaggio su Instagram, di aver contratto il Coronavirus. Ma lei resta inossidabile e irrefrenabile: continua a stupire e, anche se la salute al momento non la sta aiutando, lei va avanti a testa alta, dritta per la sua strada.