I ritmi frenetici, le difficoltà nell’instaurare rapporti interpersonali, il rifugio negli apparati tecnologici come unica fonte di svago: tutti elementi che nell’ultimo decennio hanno portato ad un autentico boom di piattaforme di gioco online che hanno saputo intercettare i “nuovi” desideri degli utenti.

Il problema è che, spesso e volentieri, si tendono a sottovalutare tutti quei rischi che si nascondono dietro l’angolo giocando online. In fondo, però, è bene mettere in evidenza come non si tratta di pericoli che variano poi così tanto in confronto a quelle che sono le principali minacce da temere e da cui stare alla larga nel momento in cui si naviga su internet per qualsivoglia ragione.

La realtà è proprio questa: adottando tutte quelle procedure su cui normalmente si punta durante le normali attività online per garantirsi la massima sicurezza, sono più che valide da usare anche per quanto riguarda il gioco d’azzardo sul web. Quindi, password che devono essere il più efficaci possibile, ma al contempo anche una generale attenzione nel momento in cui viene richiesta la condivisione di dati personali e altre informazioni sensibili.

Quali sono le regole da rispettare per giocare in sicurezza

Il primo passo per giocare in modo sicuro sul web è senz’altro quello di affidarsi solo ed esclusivamente a delle piattaforme online in grado di garantire una protezione totale dei propri dati. E quale migliore garanzia se non il rispetto della normativa italiana in tema di gambling online? Proprio per questa ragione, è molto importante scegliere solamente dei casinò che hanno ottenuto una valida licenza AAMS oppure ADM.

Ci sono piattaforme che consentono di provare slot machine e altri giochi online, caratterizzate da una buona resa grafica ma che al contempo sono in grado di garantire un livello di sicurezza soddisfacente.

I casinò che sono stati certificati secondo le regole e le normative vigenti, infatti, rispettano appieno quanto previsto dalla legge in tema di gioco d’azzardo online. Come si può verificare tale aspetto? Molto semplice, dato che si deve controllare che il marchio AAMS oppure ADM faccia capolino all’interno del sito. Deve essere presente un logo di riferimento, che comprende anche uno specifico numero a sei cifre. Il passo successivo dovrebbe essere quello di confrontare tale codice con quello presente all’interno dell’apposito elenco dei casinò certificati proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Reputazione e scelta dei software

Attenzione sempre al fatto che il protocollo utilizzato dalla piattaforma sia quello https e non il vecchio http, molto meno sicuro e affidabile. Occhio, inevitabilmente, anche a tutte quelle recensioni che sono state pubblicate sul web da parte di tutti quegli utenti che hanno già provato l’esperienza di gioco che viene garantita da una determinata piattaforma.

Il consiglio migliore da seguire, in questi casi, è farsi un’opinione generale leggendo il maggior numero di recensioni possibile e comprendere se esistono dei punti in comune tra tutte queste opinioni.

Si tratta di un ottimo mezzo per capire meglio quali siano i punti di forza e i punti deboli di uno specifico portale.

La reputazione di un casinò online è un aspetto da non sottovalutare assolutamente, dal momento che, nel caso in cui fosse negativa, il rischio molto concreto sarebbe quello di incutere timore e paura negli utenti, che ne staranno alla larga il più possibile. Un altro consiglio ottimale da seguire è quello che prevede di puntare solamente su casinò che ospitano software che vietano il gioco ai minori, così come contrastano l’uso di bot.