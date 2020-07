Sono giorni di meritato riposo per Barbara D’Urso che, nonostante le vacanze, non perde occasione per condividere i suoi momenti di relax e cucina con i fan. L’amata conduttrice non ha perso le abitudini prese durante il lockdown, continua infatti a mostrare ai fan le sue ricette e tanto altro.

Nella giornata di domenica 26 luglio però, il profilo Instagram della conduttrice si è tinto di nostalgia e amore nel ricordare un momento importante per la storia della sua famiglia.

Barbara D’Urso ricorda i genitori

Una data impressa nella storia della sua famiglia, un punto fisso nel tempo che per Barbara D’Urso rappresenta l’esempio d’amore vero.

Questo il significato della foto nostalgica postata dalla conduttrice sul suo profilo Instagram, una foto dei suoi genitori scattata nel giorno delle nozze.

“26 luglio 1956. L’amore vero e puro. Per sempre. Mi mancate” scrive Barbara aggiungendo due cuori. Una foto che ha raccolto l’affetto dei fan che non smettono mai di seguirla.

I genitori di Barbara D’Urso

Carmelita non ha mai fatto segreto della sua storia famigliare e del suo rapporto con i genitori. In diverse interviste, compresa una a Verissimo nel 2017, ha svelato come abbiano inciso fortemente sulla sua crescita e sulla persona che è oggi, soprattutto il papà.

I suoi genitori si chiamavano Rodolofo D’Urso e Vera Pentimalli, Barbara D’Urso perderà la mamma a soli 11 anni, il 23 agosto 1968 per una grave malattia che la stessa ricorda ancora oggi in ogni dettaglio.

Durante un’intervista a Quinta Colonna, Barbara D’Urso ricordò quei momenti: “Di lei non ho moltissimi ricordi. Mamma si è ammalata che avevo 7 anni e mezzo ed è rimasta a letto per 4 anni” poi la scomparsa prematura e il lutto: “11 anni e mezzo ho elaborato da sola questo lutto, non se ne è mai più parlato.

Il lutto sta qua e ci starà fino all’ultimo dei miei giorni”. La conduttrice ancora indossa la fede nuziale della mamma, per tenerla sempre vicina.

Con il papà Barbara D’Urso ha avuto un rapporto conflittuale che l’ha spinta ad andare via di casa e da Napoli a 18 anni, una scelta che l’ha poi avviata al mondo della tv.

Approfondisci:

TUTTO SU BARBARA D’URSO

Barbara d’Urso in abito da sposa: l’inaspettato video sul social

Barbara D’Urso e la foto inedita in costume che divide i follower