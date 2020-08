Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole vedremo finalmente Eugenio e Susanna fare ritorno alle loro vite di sempre. Ma per Eugenio i guai non sono finiti, anzi si ritrova a fare i conti con Alberto.

Mentre il rapporto tra Serena e Filippo subisce nuovi scossoni, la fuga di Tregara sembra essere a una svolta decisiva. Anche Rossella è alle prese con nuove difficoltà legate alla sua prova in ospedale. Ci sono poi Guido e Mariella che cercano di combinare un incontro tra Cotugno e Dolly.

Un Posto al Sole, un ricatto per Eugenio

Alberto è deciso a tirarsi fuori dai guai ed è pronto a farlo a modo suo stavolta.

Proprio Alberto deciderà di affrontare Eugenio. Mentre Nunzia, faccia a faccia con i suoi sentimenti, non è più disposta a nascondere il boss Tregara, Eugenio prende in considerazione il ricatto di Alberto.

Carla sembra decisa a tornare da Alberto, così come Nicotera vuole tornare a parlargli. Eugenio infatti è tra il martello e l’incudine, da un lato deciso ad incastrare il boss, dall’altra preoccupato che Alberto possa mettere a rischio la serenità della sua famiglia.

Altre anticipazioni, Un Posto Al Sole

È un incidente di Irene a scatenare un’incontrollata reazione da parte di Filippo, che si abbandona al rancore e alla gelosia per Serena. Inevitabile quindi che tra i due ritornino ad esplodere le tensioni.

Inoltre Silvia riceve una brutta notizia, ma anche Rossella non se la cava bene con il suo tirocinio in ospedale. E proprio un impedimento di Silvia servirà su un piatto d’argento a Rossella l’occasione per collaborare con Alex. Ma le difficoltà in ospedale o al caffè Vulcano continuano a sembrare insormontabili per Rossella.