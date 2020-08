Allontanare ogni luogo comune prima di proseguire: suocera e nuora non solo non sono “antagoniste” ma nel caso di Romina Power e Thea Crudi sono l’una il sorriso dell’altra. Tanta felicità finalmente in casa della Power, reduce da un periodo difficile segnato indelebilmente dalla scomparsa della sorella Taryn. A ridarle il sorriso è stato indirettamente il figlio Yari, fresco di fidanzamento con Thea Crudi che tanto piace a mamma Romina.

Yari Carrisi e Thea Crudi: il fidanzamento che piace a mamma Romina

Quel che si può dire in prima battuta di Thea Crudi riguarda sicuramente la sua bellezza che tanto richiama un po’ di quella di casa Carrisi: in molti, guardando gli scatti sul profilo Instagram della cantante spirituale, come lei stessa si definisce nella sua biografia social, hanno notato una certa somiglianza con Cristel Carrisi.

Complici sicuramente i capelli biondi e il sorriso genuino, la nuova compagna di Yari Carrisi si incastra bene nel quadro di famiglia e con tutto il benestare di mamma Romina Power che di lei va pazza.

Yari Carrisi con la nuova compagna Thea Crudi dopo un concerto.

Nel pubblico c’è anche mamma Romina Power. Fonte: Instagram

Chi è Thea Crudi: età, vita privata e carriera da musicista

Classe 1988, Thea Crudi, sul suo sito personale si definisce un’artista multidimensionale nonché cantante olistica. Le sue origini, per metà italiane e metà finlandesi, trovano un connubio perfetto sul suo viso che ricorda un po’ i tratti nordici ben mescidati a quelli mediterranei. Per quanto però le sue origini affondano le radici nel nord Europa, Thea è nata a Cattolica, in provincia di Rimini in Emilia Romagna. Laureatasi al Conservatorio di Amsterdam la sua via maestra è sempre stata la musica, lo strumento con il quale indaga la sua spiritualità.

Mantra, meditazione e spiritualità

Maestra di mantra e meditazione, come si apprende dalla sua biografia, da anni porta in giro per il mondo nelle piazze quello che è il potere terapeutico e spirituale dei Mantra all’insegna di una vita meditativa e contemplativa. Amante della natura e della cultura orientale, da tempo condivide le sue passioni proprio con Yari Carrisi con il quale è scoppiato un amore travolgente.

L’amore per Yari Carrisi: compagno nella vita e sul palco

Non è difficile scorgere sul suo profilo Instagram svariate fotografie dove, insieme a Yari Carrisi, Thea Crudi si esibisce in pubblico in concerti spirituali tra chitarre, armoniche e darbuka. E proprio nel pubblico spesso e volentieri fa capolino la suocera, Romina Power. In più occasioni infatti Romina ha voluto condividere scatti direttamente dal “dietro le quinte” dei concerti del figlio e della compagna mostrandosi felice e orgogliosa del duo, unito sul palco ma anche nella vita privata. E proprio Romina Power, parlando a Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare ad amorevoli parole per la nuora: “Mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina“.

Yari Carrisi e Thea Crudi in concerto. Fonte: Instagram

