L’Italia detiene in Europa un triste primato: l’evasione fiscale più alta del continente. Secondo quanto riportato da QuiFinanza, ogni anno il Fisco italiano conta un buco di quasi 191 miliardi di euro. Per combattere questo grave problema, il governo Conte II sta valutando alcune strade già da tempo. Fra queste, spicca il piano Cashless, che si pone come obiettivo favorire l’uso di carte e bancomat al posto dei contanti. E per farlo, progetta di dare dei bonus a chi effettua i pagamenti elettronici.

Italia 1° in Europa per evasione fiscale

Secondo le stime, prosegue QuiFinanza, è un primato nostrano anche l’evasione annuale pro-capite (3.156 euro a persona), la più alta in tutta Europa.

Il piano Cashless del governo vuole quindi andare ad affrontare questa spinosa questione e ridurne gli effetti negativi sulla nostra economia. Il piano di Conte e del ministro Gualtieri si baserà su alcuni punti chiave, come la lotteria degli scontrini (dal 1° gennaio 2021) e il Progetto Italia Cashless.

Bonus dai 3mila euro di spesa elettronica

Il piano prevede un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate ai commercianti e ai professionisti per le transazioni effettuate con pagamenti elettronici dal 1° luglio 2020.

Il cashback, ossia il bonus per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, funzionerà in questo modo: il credito sarà pari al 10% dell’importo totale speso, se superati i 3mila euro di spesa fatta con pagamenti elettronici. Questa soglia, secondo il piano, verrà poi abbassata a 2mila euro nel 2021 e a mille nel 2022.

Conte a colloquio con gli operatori bancari

In questi giorni, il premier Conte ha incontrato gli operatori dei servizi per il pagamento elettronico per discutere dell’adeguamento tecnologico al piano Cashless, perché le transazioni andranno rendicontate ed inviate all’Agenzia delle Entrate.

Hanno partecipato all’incontro con il premier American Express, Banca Sella, Bancomat Pay, Bnl Axepta; Iccrea, Intesa Sanpaolo, Nexi, Paytipper, Postepay, Satispay e Unicredit.

Al momento manca ancora tuttavia l’ufficialità: il Governo punta molto sul piano Cashless, ma per metterlo in atto bisognerà attendere il via libera del Garante della privacy e della Corte dei Conti. Infine, bisognerà convincere i commercianti che ai costi di commissione e gestione del POS, preferiscono la vecchia maniera del contante.

Se tutto andrà in porto, si comincerà dal 1° dicembre e i rimborsi “cashback” saranno semestrali.