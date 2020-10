Non si placa la polemica in merito alle frasi pronunciate ieri da Eleonora Daniele, durante una puntata di Storie Italiane, su Chiara Ferragni.

Non è piaciuto al pubblico dei social il tentativo di scuse fatto su Twitter ieri dalla Daniele, che molti hanno ritenuto incompleto o inadatto a un vero mea culpa da parte della conduttrice.

Eleonora Daniele e l’impegno di Chiara Ferragni sul Covid

Il caos era nato nel bel mezzo di una puntata che vedeva ospite Simona Ventura, e durante la quale la Daniele aveva chiesto in studio e alla sua ospite: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid?

Una che ha quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”.

Simona Ventura: la replica

Simona Ventura ha immediatamente obbiettato a quanto detto dalla padrona di casa, ricordando che la Ferragni ed il marito erano stati i primi ad avviare una raccolta fondi per la costruzione di un reparto di terapia intensiva per la lotta al Covid, per poi puntualizzare che anche durante tutta l’estate la coppia Ferragni-Fedez aveva viaggiato per l’Italia nell’intento di far conoscere le bellezze della Nazione e promuovere il settore del turismo (fortemente danneggiato dalla pandemia).

A quel punto la Daniele aveva però comunque obbiettato che quelle erano cose che la Ferragni aveva fatto “prima”, mentre cosa stava facendo ora Chiara Ferragni per il Covid?

La reazione di Fedez

La reazione di Fedez, marito di Chiara Ferragni, è stata fulminea e decisamente arrabbiata, e diretta ad Eleonora Daniele, a cui ha chiesto di replicare in puntata. Chiara Ferragni, dal canto suo, su instagram ha pubblicato una sua immagine rassegnata con scritto “Io dopo l’ennesimo discorso sconclusionato in cui mi viene data qualche colpa”.

Da cui la necessità di porgere delle scuse da parte di Eleonora Daniele, che su Twitter ha scritto: “Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid, e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Le scuse di Eleonora Daniele

Le scuse, riportate anche sul profilo Instagram di Storie Italiane, non sono però piaciute al pubblico.

In primis, sono in molti a far notare che quando Simona Ventura ha menzionato il reparto di terapia intensiva costruito con la raccolta fondi, la Daniele ha ribattuto che era comunque una cosa fatta a Marzo e non oggi.

In molti su instagram hanno criticato l’atteggiamento ed il tono assunti durante l’intervento in puntata: “Secondo me invece che una bellissima copertina hai lanciato una serie di frecciate insensate… Come se fosse il dovere degli influencer dare informazione riguardo ad argomenti sociali e nazionali… Poi non chiedetevi perché la gente segue più i social che i telegiornali!”, scrive un’utente.

Un’altra utente ribatte: “Non entro in merito alla figuraccia ma le consiglio di rivedersi e di ascoltare i toni carichi di snobbismo e alterigia con cui lei ha etichettato una donna che si è spesa non poco, in un periodo di estrema difficoltà”.

Insomma, non compaiono commenti o feedback positivi alle scuse di Eleonora Daniele, né sotto il suo post su Twitter né altrove. Ora c’è solo da attendere e capire se avverranno delle ulteriori scuse in diretta televisiva da parte della conduttrice.

Eleonora Daniele: “Io vittima di bullismo”

Aggiornamento 11.31 – Oggi, durante la puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele è tornata sull’argomento parlando delle reazioni scatenate dal suo post di scuse, e dichiarando di essere stata vittima di bullismo: “L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni e del suo documentario, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno durante il lockdown e mi sono scusata sui social, senza nessuna polemica.

Tutto questo ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Un fenomeno molto pericoloso di cui parliamo tantissimo e che combattiamo. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia e magari la farà insieme a noi”.

In ultimo la conduttrice ha aggiunto di non avere nulla contro la coppia social, e di essere anzi vicina a Chiara Ferragni che sta affrontando una gravidanza durante il Covid: “Io non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro e da mamma le voglio dare un grande abbraccio perché so cosa significa essere in gravidanza durante il Covid. Spero un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare tutte le cose belle che fate”.

