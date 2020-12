Continuano le indagini su Alberto Genovese, l’imprenditore e fondatore di diverse Start Up (come Facile. it) accusato stupro, sequestro di persona, tortura e cessione di sostanze stupefacenti ai danni di una ragazza di 18 anni. Dopo la rinuncia al mandato da parte dei legali della vittima, ne spunta un’altra.

Caso Genovese: c’è una seconda vittima

C’è una nuova accusa di violenza sessuale ai danni di Alberto Genovese, e non potrebbe essere l’ultima. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, una ragazza di 23 anni è stata ascoltata in Questura dopo aver denunciato l’imprenditore.

I fatti risalgono all’estate scorsa a Villa Lolita, la residenza di Genovese a Ibiza. Lì la giovane ha trascorso le vacanze e, sempre lì ha subito violenza. Anche a Villa Lolita c’era la stessa routine di Terrazza Sentimento, feste super esclusive tra musica ad alto volume, droga e alcool.

Il racconto della 23enne

Proprio durante una di queste feste, la 23enne ha seguito Alberto Genovese e la fidanzata in camera da letto e, da quel momento nella sua mente ci sono solo vuoti di memoria e flashback sfocati.

La 23enne ha detto ai pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella di ricordare di aver assunto droga, quando poi è tornata lucida si è ritrovata coperta di lividi, con i vestiti strappati e la sensazione di aver subito rapporti.

Nel suo lungo e difficile racconto, la 23enne ha confidato di aver avuto paura, per questo non ha denunciato subito. Inizialmente voleva farlo ma, saputo che un episodio simile era già successo, e che Alberto Genovese aveva mandato delle persone sotto la casa della ragazza che voleva denunciare, ha rinunciato per paura che potesse succedere qualcosa alla sua famiglia.

Quando però ha saputo, tramite il passaparola tipico dei frequentatori della corte di Genovese, che c’era stato un altro episodio, prima che l’imprenditore fosse arrestato, la 23enne si è recata in Questura.

Parla la fidanzata di Alberto Genovese

“Quando ho letto di questa storia sono rimasta sconvolta“, queste le parole della fidanzata di Alberto Genovese in un’intervista esclusiva a Quarto Grado. La donna ha parlato della sua relazione con l’imprenditore, durata circa due anni, descrivendola come normale. Genovese, ha raccontato, era persino protettivo: “Con me non è mai stato violento.

Mi ha sempre trattato bene”.

Sulle feste a Terrazza Sentimento ai tempi della loro storia, ha raccontato: “Niente di particolare”.

