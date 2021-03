Nessun Lockdown per internet. Anzi, la Rete e l’e- commerce volano. Tra zone rosse o arancioni, il 2020 lascia il segno con un aumento vertiginoso dell’attività web. Secondo i dati che diffonde Il Sole 24 ore (che vengono monitorati da Registro.it) nel 2020 sono stati aperti 592.821 nuovi siti a dominio «.it»: il 13,2% in più rispetto al 2019. Così, facendo un censimento digitale – al 31 dicembre 2020 – si supera quota 3,3 milioni di siti censiti. Un bel traguardo.

E dall’ ultimo rilevamento Istat, aumenta anche il giro di affari nel 2020 mediante sito web proprio e social. Esultano gli influencer, ma anche le aziende hanno creduto sin da subito nella forza della Rete attrezzandosi per tempo.

Un esempio lampante è la realtà della start up Aviva wines – nata lo scorso anno – che ha raggiunto ben 2 milioni di euro di fatturato con una previsione di 7 milioni nel 2021. Tutta la loro attività imprenditoriale, nata da ragazzi italiani con un sogno nel cassetto, è stata messa in piedi on line. Senza costi di uffici, utenze e tutto il resto. Un nuovo modello, sicuramente rivoluzionario, di fare impresa. Che non subisce alcuna battuta d’arresto in tempi di Covid.

Ma c’è altro ancora. Registro.it calcola che l’è-commerce, negli ultimi 12 mesi, ha avuto un aumento spropositato in relazione al fatturato delle aziende la prova del nove potrebbe essere proprio questa start up.

Che è prima su Amazon per numero di vendite con una strategia commerciale vincente e innovativa. Presto potrebbe diventare un vero e proprio modello.

Sempre “Il sole 24 Ore” registra che Milano è la provincia con il maggior numero di siti censiti: 26,01 registrati da aziende ogni 10mila imprese attive mentre sono 53,42 siti registrati da liberi professionisti e 168,68 quelli che fanno riferimento a persone fisiche (i dati riferiti a 10mila abitanti).