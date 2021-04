Tutti i dettagli dalla vita sui riflettori ai dettagli più intimi sulla vita privata.

Bosco Cobos, nome d’arte Bosco Vida ( che riutilizza dal cognome di sua nonna), classe 1986 , originario di Malaga ( in spagnolo Málaga ) ,città portuale affacciata sulla Costa del Sol, nel Sud della Spagna.

È popolare in Spagna come attore di teatro , speaker radiofonico e attore di soap- opera nella ormai famosa soap denominata il Segreto dove aveva il ruolo del protagonista ,opinionista in trasmissioni televisive e radiofoniche spagnole, e grande appassionato di moda tanto da fondare un suo atelier; reporter ,insegnante di recitazione presso una scuola teatrale in Spagna , tronista a uomini e donne, scrittore in quanto ha scritto 2 libri : Uno dei libri più particolari scritti da Bosco è la “Tragicomedia del culebra y el merduza”: una storia d’amore gay autobiografica ,ma collabora anche presso la rivista Malaga EDN , cantante , vedi la canzone dance e travolgente tiki tiki tiki.

In Italia però è conosciuto per la sua partecipazione a Grande fratello vip anno 2016 , dove ha avuto una diatriba con Clemente Russo a causa della sua identità sessuale e tra l’ altro programma a cui partecipa per trovarsi un uomo italiano, come dichiara lui stesso sui giornali.

Infatti si invaghisce di Gabriele Rossi , noto attore italiano, ma poi capisce ,come dichiarato su un altro giornale, che questi è la bambola di Alfonso Signorini e lascia perdere.

Partecipa poi all’ ISOLA DEI FAMOSI 11 in veste di sostenitore e amico di Jonas Berami attore de Il Segreto e tronista di uomini e donne , si conoscono però all’accademia di arte drammatica. In seguito partecipa come ospite in trasmissioni quali Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e Grand Hotel Chiambretti dove si fa conoscere per la sua estrosità, insomma decisamente il personaggio più istrionico e sopra le righe dell’edizione 2016.

E molto amato da Mara Venier (con la quale è molto amico tanto che si sentono quotidianamente, come affermato dalla stessa), Simona Ventura, Valeria Marini e appunto Chiambretti e Barbara D’Urso che lo avviano alla carriera di opinionista.

Sappiamo che al momento Bosco è single e come ribadito da lui stesso più volte il suo uomo ideale è italiano.

E per finire curiosità: Ha fatto il botox ai piedi e i suoi cantanti preferiti sono Tiziano Ferro e Marco Mengoni.