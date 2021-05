Oggi sabato 1 maggio 2021 si terrà un’altra estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00.

Estrazione Supernelotto: i dati dell’ultima estrazione di giovedi 29 aprile 2021

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi stabilmente al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che tenteranno la fortuna alla ricerca della sestina vincente.

Il Jackpot progressivo totale del gioco ha ormai superato quota 148 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimo concorso numero 52 del 2021 dato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la combinazione vincente.

Nel dettaglio nello scorso concorso, quello numero 49 di giovedì 29 aprile 2021, non si sono registrati né 6 né 5+1 ma il SuperEnalotto ha comunque regalato ai giocatori 4.230.537 euro. Nella stessa occasione però 3 giocatori sono riusciti a centrare il punteggio del 5 portandosi a casa una cifra di poco superiore ai 68 mila euro. Ci sono state delle vincite particolarmente alte anche per quanto riguarda la combinazione vincente affiancata dal numero SuperStar.

Nello specifico 3 fortunati giocatori sono riusciti ad accaparrarsi 47 mila 443 euro a testa.

Nella tabella sottostante sono riportate tutte le vincite che ci sono state nell’ultimo concorso, riportando quelle che sono avvenute con la sestina vincente, quelle con il numero SuperStar e le vincite immediate erogate casualmente dai terminali di gioco:

Le vincite legate alla sestina vincente del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 3 Punti 5 68.306,43 € 439 Punti 4 474,43 € 18.167 Punti 3 34,56 € 309.268 Punti 2 6,31 €

Le vincite che si sono verificate con l’aggiunta del numero SuperStar:

N.

VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 47.443,00 € 95 3 Stella 3.456,00 € 1.751 2 Stella 100,00 € 11.647 1 Stella 10,00 € 31.052 0 Stella 5,00 €

Le vincite immediate erogate:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.719 367.975,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.