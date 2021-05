Non si fermano le polemiche per lo scandalo della Partita del Cuore, che ha visto la comica Aurora Leone, invitata per prendervi parte, cacciata dal tavolo della Nazionale Cantanti in quanto donna. L’attrice dei The Jackal ha riportato sui social quanto accaduto, e si è arrivati alle dimissione del direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, colui che avrebbe allontanato Aurora Leone. Sulla questione, che sta provocando un vero terremoto, è intervenuto ora anche Paolo Brosio, collaboratore per la Partita del Cuore, che difende Pecchini.

Paolo Brosio difende Pecchini: “Colossale fraintendimento”

Paolo Brosio sull’affaire della Partita del Cuore non ha dubbi e a La Stampa dichiara: “Trovo assurdo quello che è successo a Pecchini.

Quello che è accaduto è un colossale fraintendimento: sono amico di Pecchini da 40 anni, è una persona perbene e ha dei sani valori cristiani, è educato ed è un vero galantuomo“.

Per il giornalista, che avrebbe collaborato per un evento collaterale, il direttore della Nazionale Cantanti “Non si permetterebbe mai di insultare una donna. Non si può fare scoppiare un caso del genere mettendo un uomo alla gogna per nulla“.

Cosa è successo alla Partita del Cuore secondo Paolo Brosio

Paolo Brosio, alla luce di queste considerazioni, avrebbe cercato di ricostruire quanto accaduto all’attrice dei The Jackal: “Aurora Leone dice che Pecchini gli avrebbe detto: ‘Tu sei donna e non puoi stare qui’ ma io ho parlato con lui e si tratta di un equivoco totale.

Non poteva stare lì non in quanto donna ma perché lei non era stata convocata nella Nazionale Cantanti e lei si era seduta nel tavolo della Nazionale Cantanti. Tanto è vero che lui gli ha detto: ‘Spostatevi al tavolo al fianco’ e infatti così hanno fatto. Non è giusto mettere una Croce su una persona che non ha mai offeso nessuno“.

Paolo Brosio contro il Ddl Zan

Il giornalista utilizza quanto accaduto per lanciare un attacco al Ddl Zan, la legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. “Ormai basta che uno si alzi la mattina e denuncia qualcosa che tu passi per infame e vieni denunciato“, dichiara Brosio (attualmente non risulta che Aurora Leone abbia legalmente denunciato nessuno, nda).

“Pecchini porta avanti la Nazionale cantanti da 40 anni aiutando tutte le categorie, umane, sociali e religiose. Per questo io sono contro il Ddl Zan, è talmente generico che rischi che qualsiasi cosa dici vieni denunciato penalmente.

Allora a questo punto va messo un bavaglio su tutto“, conclude Paolo Brosio.

Approfondisci:

Aurora Leone cacciata dalla partita del cuore: prendono posizione Enrico Ruggeri e Eros Ramazzotti

Fedez, il Primo Maggio per il Ddl Zan: il video della tentata censura Rai con la telefonata di Ilaria Capitani

Aurora Leone chi é: da Italia’s Got Talent ai The Jackal, tutto sull’attrice cacciata dalla Partita del Cuore