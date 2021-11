Chi è Pamela Prati: da primadonna del Bagaglino all’affaire del matrimonio con Mark Caltagirone

Chi è

Pamela Prati nasce a Ozieri, Sardegna, il 26 novembre del 1958. È conosciuta in Italia per la sua carriera da showgirl, attrice ed modella. Diventata famosa con il ruolo di primadonna nella compagnia del Bagaglino, ora è conosciuta dalle nuove generazioni soprattutto per le sue partecipazioni a programmi come Grande Fratello VIP e la sua forte presenza su social media come Instagram.

Pamela Prati e la carriera di modella

Pamela Prati a 18 anni si trasferisce a Roma e inizia a lavorare soprattutto come fotomodella.

Ha preso parte al calendario Iveco 1982 (fotografie di Roberto Rocchi), mentre come ragazza-copertina playmate ha posato nuda più volte per l’edizione italiana di Playboy (fin dal numero di maggio del 1979) e per Playmen (1983). Ottiene poi alcune parti cinematografiche in commedie sexy degli anni ottanta.

Il successo televisivo di Pamela Prati

Pamela Prati nel 1987 debutta in televisione come primadonna nello show della compagnia del Bagaglino. A scoprirla fu proprio il regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore. Nell’estate del 1992, insieme con il collega del Bagaglino Pippo Franco, ha condotto su Canale 5 la prima edizione di La sai l’ultima?

, partecipando anche alle successive edizioni. La carriera prosegue con la conduzione insieme a Teo Teocoli in Scherzi a parte, tra il 1993 e il 1994. A partire dal nuovo millennio, invece, Pamela Prati si dedica alla partecipazione in programmi come L’isola dei famosi e il Grande Fratello VIP.

Pamela Prati e Mark Caltagirone

Il 31 marzo 2019 Mara Venier intervistaa a Domenica In Pamela Prati. La showgirl nomina per la prima volta la sua relazione con lo sconosciuto Mark Caltagirone e il loro imminente matrimonio.

La loro storia esplode in un caso mediatico (estremamente popolare per tutta la primavera del 2019), perché crescono sempre di più i dubbi sulla reale esistenza dell’uomo.

È stato poi scoperto che la storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone era tutta inventata e che l’uomo era, in realtà, un personaggio di fantasia. Pur non essendo stato completamente chiarito il caso, Pamela Prati ha poi affermato, a distanza di un anno, di essere stata plagiata: “Ero in balia di un sistema, che fa del male a tante persone del mondo, e va fermato”. Anche secondo Valeria Marini, Prati sarebbe stata raggirata e incastrata nella truffa del matrimonio, di cui sono state protagoniste anche le due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Circa un anno dopo, nel maggio 2020, Pamela Prati ritorna al centro dello scandalo per il suo presunto cachet per una nuova intervista a Domenica In. Mara Venier ha, però, precisato che la showgirl non è stata pagata per l’ultima comparsa nel programma.