Oroscopo Paolo Fox Leone oggi 30 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata di martedì che attende voi carissimi amici del Leone sembra essere decisamente buona, anche se a conti fatti non sembrano attendervi enormi opportunità in nessun campo.

In amore, comunque, tutto è sereno e tranquillo, mentre voi single dovreste aprire gli occhi! Sul lavoro state un pochino attenti a quei nuovi progetti, e soprattutto alle questioni economiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 novembre: amore

Molto bene, dunque, per il martedì che attende voi amici single del Leone, illuminati da una Venere decisamente molto positiva!

Sembra che un vostro amico di vecchia data possa confessarvi dei sentimenti che da tempo serba per voi, e che probabilmente condividete! Potrebbe essere l’inizio di qualcosa di veramente molto bello, fidatevi un po’ di più del prossimo!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 novembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa, invece, sembra ancora necessario che prestiate parecchia attenzione alle questioni economiche, cari amici del Leone.

Bisogna recuperare un po’ di soldi, ma presto una qualche occasione potrebbe allietarvi sotto questo punto di vista!

Rimanete concentrati, sempre, e occhio a non diventare eccessivamente competitivi.

Le previsioni per la settimana del Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, nel corso di questa settimana sembrate poter contare su di un meraviglioso cielo, almeno secondo le letture di Paolo Fox! È vero che nelle prime giornate, però, dovrete fronteggiare un fastidioso Saturno che vi provocherà un leggero senso di oppressione nel fare sempre le solite cose identiche. Il fine settimana è veramente al top!

