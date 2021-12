Cronaca Italia

Claudio D'Alessio condannato in primo grado nell'ambito del processo sulla presunta aggressione alla ex colf. Il commento del figlio di Gigi D'Alessio e dello stesso artista dopo la sentenza.

“Oggi contavo di chiudere questa storia definitivamente, ma toccherà aspettare gli altri gradi di giudizio“. È un passaggio del commento di Claudio D’Alessio alla condanna in primo grado incassata nell’ambito del processo per la presunta aggressione ai danni della ex colf che lo aveva denunciato. Si chiude così il primo capitolo giudiziario, cui seguono i commenti del giovane e del padre, Gigi D’Alessio.

Claudio D’Alessio condannato in primo grado: la replica del figlio di Gigi D’Alessio

La sentenza a carico del figlio di Gigi D’Alessio sarebbe arrivata poche ore fa, come riporta Il Mattino: Claudio D’Alessio condannato in primo grado a 3 mesi e 15 giorni con pena sospesa per lesioni personali e violenza privata nell’ambito del processo per la presunta aggressione denunciata da una ex colf.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe accusato di avere aggredito e cacciato di casa la donna nel 2014. La difesa del. giovane avrebbe annunciato ricorso in appello.

“Ci tengo a precisare una cosa – ha scritto Claudio D’Alessio su Instagram –: ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni… diagnosticato a distanza di 48h dai presunti fatti più di 7 anni fa.

Avrei gradito che la cosa finisse oggi ed evitare il solito circo mediatico e banali commenti, purtroppo non è stato così, mi toccherà aspettare ancora alcuni mesi (…)“.

Nel suo commento alla sentenza, il figlio dell’artista, dichiaratosi estraneo alle contestazioni, ha aggiunto “A ‘Mario Rossi’ tutto questo non sarebbe mai accaduto, a Claudio D’Alessio si… un processo al Nome e non a fatti neanche lontanamente accaduti o citati negli articoli“.

Secondo la sua versione, si tratterebbe di una “vicenda mai accaduta, basata solo su un unico elemento, il Dio denaro che non pone mai limiti alla povertà d’animo di certa gente”.

A stretto giro anche il commento di Gigi D’Alessio, sempre via social, con un messaggio pieno sostegno per il figlio all’esito del primo grado di giudizio. “La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi sei un uomo, ma soprattutto un padre di famiglia che porta avanti gli stessi valori.

Io so chi sei….

Ed è per questo che sono ancora più fiero di te. Sei la vita mia“. Queste le parole spese dall’artista per Claudio D’Alessio.