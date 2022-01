Chi è Drusilla Foer: la vita ricca di viaggi e la notevole carriera di un’artista elegantissima

Gossip

Il Festival di Sanremo si avvicina e il conduttore dell’edizione 2022, Amadeus, ha rivelato i nomi delle 5 co-conduttrici. Tra di loro: Drusilla Foer. Alter ego dell’attore e cantante fiorentino Gianluca Gori, il personaggio di Drusilla è una vera e propria star dello spettacolo, ha tantissimo seguito e la sua partecipazione alla kermesse sanremese è stata accolta con entusiasmo dai fan.

Chi è Drusilla Foer

Drusilla Foer, che affiancherà Amadeus nella conduzione dela serata di giovedì 3 febbraio, è un personaggio inventato e interpretato dall’attore Gianluca Gori.

Attore, cantante e fotografo, Gianluca Gori è nato a Firenze nel 1967 la creazione di Drusilla ha spalancato le porte dello showbiz ma, soprattutto, del teatro.

Drusilla Foer è quindi attrice di teatro, cantante, sceneggiatrice, pittrice e scrittrice. Nata il 23 luglio 1945 proviene da una famiglia benestante toscana ed è cresciuta a Cuba.

Drusilla Foer è stata sposata due volte: la prima volta con un ragazzo texano, un pugile. Il matrimonio è finito in seguito a un tradimento da parte di Foer. Dopo la separazione, Foer ha continuato a vivere negli Stati Uniti e ha gestito un negozio dell’usato a New York.

Oltre ad aver vissuto in America, Drusilla Foer ha anche abitato a Bruxelles e a Madrid.

Più tardi si è spostata a Parigi dove ha vissuto con Harvé Foer Dufur, il secondo marito. I due hanno vissuto in Francia fino alla morte dell’uomo. Dopo essere rimasta vedova è tornata a Firenze dove ha riallacciato i rapporti con il nipote Giacomo, figlio del fratello Gherardo.

La carriera di Drusilla Foer nel mondo dello spettacolo

Web, cinema, televisione e teatro Drusilla Foer è anche una star del cinema, è apparsa nel film di Ferzan Özpetek Magnifica presenza nel 2012 e nel 2022 la si vedrà in Sempre più bello di Claudio Norza.

In televisione ha partecipato, nel 2018, al programma Strafactor come uno dei giudici dello speciale di XFactor ed è stata editorialista a Matrix Chiambretti su Canale 5. Inoltre, è stata ospite fissa a CR4- La Repubblica delle donne su Rete 4 e, nel 2021, della trasmissione Ciao Maschio.

Sul palcoscenico, nel 2020 Drusilla ha portato in scena lo spettacolo Venere Nemica (di cui è autrice e interprete), ispirato all’Amore e psiche di Apuleio. Nel 2021, inizia invece il suo giro per l’Italia con lo spettacolo Eleganzissima. Gli appuntamenti a teatro per vedere lo spettacolo andranno avanti fino a fine marzo 2022.

Nel suo ultimo spettacolo, l’artista racconta aneddoti di viaggio ed episodi della sua vita, ironizzando sugli stereotipi della società contemporanea e riflettendo su temi a lei cari, come quello dell’identità.

In Eleganzissima, giocano un ruolo fondamentale le canzoni interpretate dalla stessa Drusilla Foer, accompagnata da una full band di musicisti.

Drusilla Foer ha dichiarato, in un’intervista di Unomattina del febbraio 2021, di star lavorando anche a un disco di inediti. Drusilla Foer è anche seguitissima sui social, Facebook, Instagram e Youtube sono il suo palcoscenico web dal quale lei intrattiene i fan anche con tematiche sociali importanti.

