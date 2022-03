Arrestato il fidanzato di Fabiola Cimminella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e volto di Temptation Island

Nell’operazione condotta due giorni fa dalla Dda della Procura di Roma è stato arrestato anche il fidanzato di Fabiola Cimminella, celebre volto di Uomini e Donne e tra le tentatrici di Temptation Island. Daniele Muscariello sarebbe stato arrestato con l’accusa di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Arrestato Daniele Muscariello, fidanzato di Fabiola Cimminella

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i Carabinieri hanno sgominato un’attività criminale dedicata a falsi film finanziati con soldi sporchi provenienti dal clan D’Amico-Mazzarella: in manette sono finite nove persone, tra cui il 46enne produttore cinematografico Daniele Muscariello, fidanzato di Fabiola Cimminella.

Le indagini della Procura di Roma, guidate dagli aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, avrebbe fatto emergere complicità con gli ambienti della camorra, per i quali sarebbe stato riciclato denaro sporco. Per farlo, sarebbero stati passati come budget per realizzare film.

Tra gli arrestati, riporta la fonte, anche un poliziotto e un maresciallo dell’Arma: Muscariello e altri sarebbero ora accusati di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e anche di emissione di false fatture.

Il gruppo sarebbe riuscito a ripulire oltre un milione di euro, non solo tramite la copertura cinematografica ma anche un’azienda vitivinicola di Monte Porzio Catone.

Fabiola Cimminella citata nelle misure cautelari ma non è indagata

Oltre al fatto di cronaca in sé, la notizia si lega anche alle pagine rosa in quanto Muscariello è da anni legato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Fabiola Cimminella.

La showgirl e ballerina ha fatto parte del programma di Maria De Filippi, ma non solo: è stata tra le tentatrici della terza edizione di Temptation Island (nel 2015) oltre che parte dei programmi Made in Sud e Ciao Darwin.

Secondo quanto riporta il Corriere, il suo nome compare più volte nella misura cautelare del gip di Roma che ha disposto l’arresto del fidanzato, ma la Cimminella non risulterebbe indagata. Tuttavia, dalle indagini sarebbe emerso che fosse consapevole dei reati commessi dal compagno, con il quale è legata da qualche anno e con cui ha avuto un figlio.