Ilie Maneschi sulla sua scomparsa a Uomini e Donne: rivelati alcuni retroscena della relazione con Ida Platano

In molti hanno notato l'assenza di Ilie Maneschi nel parterre di Uomini e Donne (dove stava frequentando Ida Platano) e alla fine il cavaliere è intervenuto per spiegare il motivo del suo abbandono.

Da molto tempo Ida Platano ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne per trovare l’amore. In tutto questo tempo, nonostante le diverse frequentazioni, la donna non è riuscita a coronare il suo sogno e ancora oggi è nel programma per cercare la propria metà della mela.

Eppure non troppo tempo fa la donna era quasi riuscita nel suo intento, avendo trovato in Ilie Maneschi un’anima affine alla propria. I fan più attenti avranno però notato che il cavaliere manca ormai da un po’ nel salotto rosa di Maria De Filippi e alla fine il diretto interessato ha rotto il silenzio per spiegare i motivi della sua assenza.

Ilie Maneschi sul suo addio a Ida Platano a Uomini e Donne

Di recente, insomma, i fan di Uomini e Donne hanno notato che un cavaliere manca all’appello, Ilie Maneschi. L’uomo era arrivato in trasmissione per conoscere meglio Ida Platano e tra loro sembrava essere nata un’ottima intesa.

Contro ogni pronostico però all’improvviso il cavaliere è scomparso e solo di recente è tornato per spiegare i motivi. L’uomo ha infatti approfittato di un articolo pubblicato da Isa e Chia per rivolgersi a loro e spiegare il perché della sua assenza.

“Come sapete, la mia ultima apparizione è stata in quel “teatrino” meraviglioso dove io, Ida, Riccardo ed Alessandro ci siamo trovati a centro studio – ha esordito Ilie – In quell’ occasione non ho avuto neanche il tempo di raccontare nulla, di ciò che era successo con Ida“.

Sembra che con Ida fosse tutto perfetto e che i due si siano visti in più occasioni e abbiano passato splendidi momenti insieme: “Subito dopo il teatrino sopra citato, se avete notato, io e Ida non ci siamo più seduti. Sono uscito fuori dallo studio perché volevo accompagnare Ida in aeroporto in quanto lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione – prosegue il manager – Eravamo in macchina, verso Fiumicino ed improvvisamente il nostro nervosismo cessò, rivivendo ciò che la sera prima avevamo combinato insieme“.

In quell’occasione dunque tutto sembrava essere tornato come prima e i due sono quasi arrivati al bacio ma all’improvviso l’uomo ha dovuto rinunciare alla trasmissione: “Si arriva così a qualche giorno dopo, quando apprendo che per motivi strettamente lavorativi non avrei più potuto partecipare al programma. Da quel momento, quel mercoledì, tutto è cambiato!“.

Inoltre, spiega l’uomo, sono sopraggiunti anche problemi con sua madre e per lui è stato impossibile tornare a Uomini e Donne: “Ida pianse al telefono con me: aveva capito che non sarei mai potuto tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei“.

Ilie Maneschi lancia una frecciatina a Uomini e Donne

Nella sua lettera ad Isa e Chia, dunque, l’uomo si è mostrato dispiaciuto per non essere riuscito a proseguire la sua frequentazione con Ida Platano, ma al tempo stesso non ha rinunciato a lanciare qualche critica nei confronti del programma.

“La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno) – prosegue nella sua lunga lettera – il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere, mettendo in piazza del mercato la mia sfera intima che considero il tesoro più grande che posseggo, lo stop imposto a lavoro, etc., hanno fatto sì che io finissi la mia strada dentro la trasmissione“.

Sembra insomma che un suo ritorno sarebbe fortemente improbabile – stando almeno alle sue parole nel corso della lunghissima lettera pubblicata in queste ore. Un vero peccato, soprattutto perché in questo modo ha messo la parola fine anche alla sua frequentazione con Ida Platano.