Francesca De Andrè e il difficile rapporto con il padre, Cristiano De Andrè: “uomo violento e bugiardo”

Francesca Da Andrè ha recentemente raccontato di essere stata vittima di “una grave aggressione, violenza fisica”. Da tempo la nipote del famoso cantautore, Fabrizio De Andrè, si era allontanata dalla televisione, ma senza dare alcun tipo di spiegazione. Famosa per una serie di partecipazioni nei maggiori salotti televisivi italiani, oltre che per essere una ex gieffina. In passato aveva parlato del suo rapporto burrascoso con il padre, definendolo “un violento”.

Francesca de Andrè e il rapporto con il padre Cristiano

Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore, non ha mia fatto del suo burrascoso passato famigliare una questione privata.

Ne ha sempre parlato in termini molto schietti, che le sono anche costati una querela da parte del padre, Cristiano De Andrè. Ospitata nei salotti di Barbara D’Urso, la showgirl aveva definito il padre “un violento”, accusandolo di aver picchiato la sorella minore di Francesca.

La scintilla che l’ha fatta scattare era stata la pubblicazione dell’autobiografia del padre, nella quale “aveva messo insieme solo menzogne: su mia madre, su di me, sui miei fratelli”, arrivando addirittura a negare “che io fossi stata in orfanotrofio”, aveva raccontato al Corriere della sera.

In quella stessa occasione, aveva anche confessato anche di aver detto solamente “l’1% di quello che ho vissuto”. A sua volta, però, in occasione della pubblicazione del libro del padre aveva deciso di querelarlo per calunnia.

La risposta di Cristiano De Andrè alla figlia

Francesca De Andrè, insomma, non si sarebbe tirara indietro dal raccontare il suo passato, segnato dalla violenza del padre. Dal conto suo, il figlio del cantautore, aveva preferito mantenere il pubblico riserbo, parlando solamente in un’occasione tramite Facebook.

In un post aveva scritto di essere aperto al confronto con la figlia, specificando di averla sempre mantenuta ed aver provveduto a lei, ma lontano dai “salotti televisivi, che hanno il mero scopo di incrementare ulteriormente dissapori per fini speculativi”.

Non è chiaro, però, se la violenza subita da Francesca De Andrè sia nuovamente ad opera del padre, ma con una seconda storia, specifica solamente che dietro al suo riserbo non ci sia “nessuna strategia” legata “all’attirare attenzione e curiosità”. Specifica anche che “non ho mai usatole questioni personali per arrivare da nessuna parte”.