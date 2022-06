Se accavalliamo le gambe o le teniamo aperte diamo dei segnali diversi a chi ci parla. Cinque posizioni in particolare dicono chi siamo.

La nostra maniera di gesticolare, la postura e il modo in cui ci rivolgiamo agli altri esprimono delle parti di noi stessi che non riusciamo a mostrare con parole. C’è però un segnale in particolare che può mettere a nudo tutte le nostre intenzioni subconsce ed è il modo in cui ci sediamo.

Cinque posizioni assunte sulla sedia, in particolare, corrispondono a diverse caratteristiche della nostra personalità.

Ginocchia piegate e piedi rivolti verso l’interno

La posizione chiamata A nella foto parla di una persona piena di fantasia, dotata di grande carisma e creatività ma a tratti poco matura. Spesso sono chi si siede in questo modo è impulsivo e non presta particolare attenzione a quello che dice.

Quindi molte volte si ritrova a pentirsi di quello che dice subito dopo averlo detto.

Sedersi con le gambe accavallate: cosa vuol dire

Di solito a sedersi così (come in B) sono i sognatori. Si tratta di persone considerate l’anima del gruppo, con grande spirito di iniziativa e desiderio di socialità. Parlerebbero anche con i muri e si fanno voler bene molto facilmente. Hanno però degli aspetti un po’ delicati che li rendono fragili: pur essendo brillanti hanno un lato irrequieto che li fa diventare vulnerabili.

Non riescono proprio a stare fermi per troppo tempo e quando possono non esitano a cambiare.

Gambe larghe e punte dei piedi all’esterno

Chi si siede a allargando le gambe, con i talloni che si guardano, ha dei problemi importanti a mantenere alta l’attenzione. Si distrae facilmente e succede anche perché dentro di sé ha un po’ di confusione. Le persone che assumono questa posizione (nella foto chiamata C) tendono a creare drammi per problemi di lieve entità. Sono però persone dotate di grande forza interiore e riescono a fronteggiare anche gli episodi negativi della vita. Sono un po’ comodisti e, quando sono in piedi, si riconoscono perché indossano spesso abiti semplici e confortevoli.

Gambe unite e parallele: ma attenzione alla pianta del piede

Posizione composta, direbbe un insegnante di scuola elementare d’altri tempi. Chi si siede in questo modo (come mostrato in D nella foto) è una persona molto puntigliosa, sensibile e intelligente.

Ha il difetto di tenersi tutto dentro e spesso evita le discussioni il più possibile. Questo fa sì che spesso si nascondano. A seconda di come è posizionata la pianta del piede possono cambiare alcuni aspetti della persona. Se, oltre che seduta a gambe unite, tiene il piede è appoggiato del tutto a terra abbiamo davanti qualcuno di sicuro di sé e aperto.

Se i talloni sono all’insù stiamo parlando con qualcuno di ostile con cui è meglio non avere discussioni.

Posizione laterale degli arti inferiori

La serenità domina queste persone. Chi siede in questo modo ama pensare ai suoi obiettivi e non si lascia mettere fretta da nessuno. Hanno la capacità di restare concentrati e portare a casa i risultati. Ambizione e determinazione sono i motori di queste persone, che non escono quasi mai fuori dagli schemi. Hanno un solo difetto: pensano troppo all’apparenza.

Ma questo spesso li spinge a vestirsi in modo elegante.