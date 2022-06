Perde il lavoro dei sogni a causa della madre: il figlio non la prende bene

Essere genitori non è facile, ma ci sono dei momenti in cui bisognerebbe resistere all'istinto di influire sulla vita dei propri figli. La vicenda di una coppia madre-figlio può insegnare molto in proposito.

Capita molte volte che i genitori siano protettivi nei confronti dei figli e, per quanto pensino di agire per il loro bene, compiano dei gesti dannosi. All’istinto di protezione si aggiunge poi talvolta un pizzico di egoismo o di debolezza e questo mix purtroppo finisce per danneggiare gli stessi figli. La storia accaduta nel Regno Unito e diffusa su Reddit dagli stessi protagonisti può fungere in effetti da insegnamento per tracciare i limiti da non valicare nel rapporto genitori-figli.

Riceve un’offerta di lavoro ma la madre la rifiuta al posto suo

Un ragazzo racconta sul social network che, trovandosi nel pieno della ricerca di lavoro, era in attesa di risposta da parte di un’azienda per cui aveva fatto domanda.

Non ricevendo riscontri aveva deciso di dedicarsi ad altro: aveva iniziato a guardare altre offerte di lavoro e ripreso gli studi. In cuor suo però continuava a domandarsi cosa non andasse bene nella sua candidatura, specialmente perché avrebbe voluto ricoprire il ruolo per cui aveva fatto domanda. Qualche giorno dopo parla della cosa con il padre, che al telefono ascolta lo sfogo del figlio sulla mancata risposta dell’azienda. Nel corso di questa chiamata, il ragazzo intuisce cos’è accaduto e si sente tradito.

L’azienda in effetti era interessata al giovane e lo aveva chiamato per offrirgli un lavoro, ma la madre aveva deciso di rifiutare al posto suo. Insieme al padre, il ragazzo decide allora di mettere alle strette la madre e chiederle di spiegare tutto. La donna rivela di aver agito da sola e di aver declinato l’offerta di lavoro al posto di suo figlio. Le ragioni? Voleva tenere il figlio con sé.

Scopre cos’ha fatto la madre: la reazione del figlio

Deluso, il giovane decide di sfogarsi sul social network Reddit e chiede aiuto su come affrontare la madre.

Si sente combattuto, ha perso un’opportunità importante ma allo stesso tempo non vuole allontanarsi dalla famiglia.

Cercando esperienze simili alla sua e a caccia di buoni consigli, il ragazzo tuttavia trova opinioni contrastanti. Gli utenti di Reddit sono contrariati dall’azione della madre e non la perdonano. Tuttavia suggeriscono alla “vittima” di contattare il prima possibile l’azienda per capire se il posto per cui aveva presentato una candidatura fosse ancora disponibile.

L’evoluzione della storia non è nota, ma pare che il giovane non abbia più parlato con sua mamma dopo l’accaduto.