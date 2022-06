Salutare i figli prima di uscire di casa può cambiare la loro vita

Uscire lasciando i figli a casa è una scelta a volte dolorosa per un genitore e può portare a compiere gesti errati, capaci di incidere sulla sua crescita. Come è consigliabile salutare i propri figli.

Non esiste un manuale per genitori e l’ansia che ogni mossa possa incidere sulle emozioni e sulla crescita di un bambino spesso porta ad agire con cautela. Si vorrebbe rimanere con loro sempre ma per lavoro o per necessità spesso si esce lasciando i figli a casa. In questi momenti, inevitabili, è di fondamentale importanza salutarli prima di andare via, ed esistono tecniche più adatte di altre per far sì che la separazione non turbi in alcun modo la sua crescita.

Mai uscire senza salutare i propri figli: perché può essere un errore

Spesso si va via in fretta e senza informare nessuno: a volte pensiamo addirittura sia meglio non salutare per non distrarre i piccoli se stanno giocando o dormendo oppure sono impegnati.

Eppure, questo modo di fare può avere serie conseguenze sulla sfera psicologica. Soprattutto se si verifica più di una volta, l’abitudine potrebbe lasciare un impronta negativa nell’animo del piccolo che si sentirà smarrito. Attenzione, è fisiologico che ci sarà un piantino al momento del distacco, tuttavia è importante non tralasciare i saluti per non trasmette una sensazione di “abbandono“. Se evitiamo di salutarlo per paura o per fretta, potremmo lasciarlo nell’incertezza delle ragioni per cui è rimasto da solo.

Questo da un lato porterà il piccolo a interrogarsi sulle ragioni della vostra assenza, dall’altro potrebbe fargli perdere fiducia nei confronti del genitore che sparisce senza apparenti ragioni.

Come rivolgersi ai figli prima di uscire da casa

Il consiglio migliore è la gradualità: sia per quanto riguarda il momento del saluto che la durata dell’assenza.

Bisognerebbe poco alla volta abituare il bimbo a stare senza un genitore intirbi, allontanandosi per periodi brevi e senza arrecare alcun tipo di trauma. Durante il distacco si dovrebbe cercare di mostrare amore e dolcezza, in modo che il piccolo si senta rassicurato e ricordi il calore genitoriale.

Dopo aver salutato il bambino, anche i genitori devono essere bravi a non lasciarsi turbare troppo dalla nostalgia o dalle sue reazioni. Non si deve cioè tornare sui propri passi, ma al massimo ripetere il saluto rassicurante al piccolo. In questo modo potrà abituarsi al distacco e riuscirà a tenere a bada i sentimenti, capendo che la madre non lo sta abbandonando.