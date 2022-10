Vittoria Deganello rimane incinta, Alessandro Murgia si tira indietro: cosa c’è di vero nella storia dell’anno

Turbolenta e complessa è la storia che coinvolge Alessandro Murgia e Vittoria Deganello. Ciò che fa di questa storia (che partì qualche mese fa come un banale adulterio sfociato nella fine di un matrimonio, quello di Murgia con Eleonora Mazzarini) qualcosa di mediatamente esplosivo sono i suoi ultimi sviluppi: un’ecografia, la presenza palese di un bambino in arrivo e il mistero dell’identità di suo padre.

Alessandro Murgia e Vittoria Deganello: com’è iniziata (veramente)

Alessandro Murgia, secondo gli ultimi indizi, sarebbe riuscito in pochi mesi a scatenare il caos. Prima ha interrotto il matrimonio con Mazzarini, con il quale aveva avuto 3 figli (uno poco prima del tradimento), per cominciare una rocambolesca e affatto nascosta liaison con l’ex protagonista di Uomini e Donne Vittoria Deganello.

La nuova coppia era partita talmente in quarta che fin dall’inizio sembrava non volersi nascondere per nessun motivo, lasciando indizi sul luogo del delitto (foto negli stessi posti, citazioni di medesime canzoni) e di fatto palesando il loro amore. La Mazzarini, chiaramente piallata dagli eventi, non aveva potuto fare altro che chiedere pietà attraverso i social: “Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia, ma visti gli ultimi commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità.

I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità dei fatti! Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata”.

Alessandro Murgia lascia la Deganello incinta? Cosa si sa

La commedia romantica made in Deganello/Murgia ha trovato il suo finale, a quanto pare, poche settimane fa. È stata la stessa Deganello ad annunciarlo ed aveva anche risposto a coloro che da mesi le davano della sfasciafamiglie:”In primis le cose si fanno in due.

Mi sembra che qui stiate massacrando solo me. Lui non ha nessuna colpa? O forse è più responsabile di tutto in questa vicenda? Non mi piace fare la vittima, né ritengo di doverla fare né lo sto facendo. Quindi una volta che io conosco benissimo il vostro pensiero ora cosa ti fa stare bene continuare a insultarmi e augurarmi il male?“.

Pochi giorni fa, l’annuncio della gravidanza: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…ti amo”. I falchi di Deianira Marzano, intanto, erano al lavoro e molti hanno confermato all’influencer che sì, il figlio sarebbe di Murgia e che lui si sarebbe tirato indietro, per tornare dalla moglie.

Che la Mazzarini lo abbia accolto nuovamente a casa, è tutto da vedere.