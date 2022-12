Morta Kirstie Alley, protagonista di Senti chi Parla: il terribile messaggio dei suoi figli￼

L’iconica attrice di commedie romantiche degli anni ’90 Kirstie Alley è morta ieri all’età di 71 anni dopo aver lottato contro il cancro. La sua famiglia ha confermato il decesso con una dichiarazione alla rivista People, scrivendo che è morta per un cancro scoperto di recente. Secondo alcuni media statunitensi, l’attrice era in cura presso un centro specializzato di Tampa, in Florida, da alcuni mesi prima della sua morte. I suoi figli, True e Lillie Parker, hanno dichiarato che la sua famiglia le è stata accanto fino alla fine e che ha combattuto duramente, lasciandole la sua grande gioia di vivere e il suo spirito avventuroso.

Nel comunicato stampa diffuso, dichiarano:”Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, coraggiosa e amorevole madre non c’è più dopo aver perso una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente”.

Poiché era molto conosciuta per la sua recitazione e per i suoi iconici personaggi, i suoi figli hanno detto che era ancora più amata e ammirata come madre e nonna.

Il messaggio di John Travolta per Kirstie Alley

John Travolta è stato uno dei primi a esprimere le sue condoglianze sui social media dopo la morte di Kirstie Alley.

Ha scritto: “Kirstie era una persona straordinaria.

Ti adoro. So che ci incontreremo di nuovo”. Lei e Travolta hanno collaborato ai sequel di Senti chi parla e al film originale. Il rapporto tra i due attori è stato speciale fin dall’inizio, come la Alley ha notato in Celebrity Big Brother UK, dove ha dichiarato che il suo più grande amore è stato lui. “Lo adoro ancora e al tempo avrei voluto fuggire dalla mia relazione per sposarlo”, ha detto.