Si lancia nel vuoto dopo il rimprovero di un insegnante: grave bimba di 12 anni

Nella giornata di ieri, una bimba di 12 anni è precipitata dalla finestra della sua aula dopo le lezioni in una scuola media di Rapallo. Le forze dell’ordine locali stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire le dinamiche dell’evento.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina si sarebbe alzata improvvisamente dalla sedia e si è avvicinata alla finestra per poi gettarsi nel vuoto da un’altezza di sei metri. La vicenda sarebbe accaduta davanti agli occhi dei compagni di classe e dell’insegnante presente in aula.

Bimba di 12 anni precipita dalla finestra della scuola: cosa sappiamo finora?

Al momento, si tratta solo di ipotesi, ma sembra che la ragazzina potrebbe aver deciso di compiere l’estremo gesto spinta dal timore di ricevere una nota a fine lezione o dall’angoscia per le possibili conseguenze di un litigio con un compagno di classe. Poco prima avrebbe ricevuto un rimprovero da un insegnante.

La bimba è stata subito soccorsa e trasportata al Gaslini di Genova, dove ha riportato diversi traumi agli arti inferiori. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero stabili e non è in pericolo di vita.

Si lancia nel vuoto, i genitori: “Nessun segno di malumori”

Le forze dell’ordine hanno ascoltato la ragazzina, che ha confermato di essersi avvicinata alla finestra da sola e di averla aperta di sua spontanea volontà.

L’insegnante presente in aula avrebbe cercato di afferrarla, ma la ragazzina si è divincolata e si è lanciata nel vuoto.

Il cellulare della bimba è stato sequestrato per ulteriori accertamenti; mentre i genitori hanno dichiarato di non aver notato negli ultimi tempi particolari stati di disagio e malumori che possano dare una spiegazione a quanto accaduto. Dalle indagini condotte finora non risultano segnalati episodi di bullismo o maltrattamenti nei confronti della ragazzina; tuttavia, si stanno ancora raccogliendo informazioni e approfondendo la vicenda per escludere qualsiasi forma di violenza o abuso