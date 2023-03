Pia Klemp, chi è la capitana della Nave ONG di Bansky fermata a Lampedusa

La nave fermata al porto di Lampedusa dal nuovo decreto sulle ONG è capitanata da “una tipa davvero tosta”, come l’ha descritta Bansky.

La comandante tedesca Pia Klemp è stata personalmente incaricata dall’artista e attivista di guidare la nave Louise Michel, impegnata nel salvataggio dei migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia.

Conosciuta per il suo attivismo ambientalista e la sua formazione in biologia marina, Klemp è stata comparata alla Capitana Carola Rackete, che nel 2019 sfidò il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini attraccando la Sea Watch 3 a Lampedusa.

L’impegno di Klemp nella difesa dell’ambiente e dei diritti umani sulla nave di Bansky

Klemp ha studiato biologia marina e ha lavorato per diversi anni con l’organizzazione Sea Shepherd, partecipando a missioni internazionali per proteggere la fauna marina.

Banksy l’avrebbe scelta personalmente nel 2019 proprio per la sua posizione politica e per la sua determinazione nel salvare vite umane in mare. La comandante può vantare una lunga esperienza in questo ambito, avendo già operato su diverse navi come la Sea Watch e la Iuventa.

In una lettera inviata alla comandante, Bansky ha messo a disposizione la nave Louise Michel per le missioni di soccorso.

Klemp ha accettato l’offerta e ha iniziato la sua missione di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo.

L’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Nonostante il suo impegno umanitario, Klemp è stata accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rischia fino a 20 anni di carcere per la sua attività quando era al comando della Iuventa.

Nonostante le accuse, Klemp continua a difendere la sua posizione e il suo impegno per salvare vite umane in mare.

La Guardia Costiera ha fermato la Louise Michel per violazione del nuovo codice di condotta delle navi ong, entrato in vigore lo scorso gennaio, ma questo – promettono le altre no profit – non fermerà i salvataggi di vite umane nel Mediterraneo: “

“Non si può trattenere una nave di soccorso in porto mentre donne, uomini e bambini rischiano di morire”, ha commentato Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans. “È una cosa assurda”.